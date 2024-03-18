Сенатор: Наступление ВСУ должно быть в 2025 году, чтобы взять Крымом под огневой контроль
Глава комитета вооруженных сил Сената США, демократ Джек Рид заявил, что если парламентарии утвердят дополнительную помощь для Украины, то ее армия в оставшийся год "не кардинально" и "медленно" будет оттеснять россиян. По мнению политика, новая наступательная операция ВСУ должна быть в 2025 году: она должна позволить Украине установить огневой контроль над Крымом. Рид надеется, что это заставит РФ "сесть за стол переговоров", передает Голос Америки.
По его словам, если американские законодатели утвердят дополнительную помощь для Украины, то ее армия "в оставшийся год будет медленно оттеснять россиян, не кардинально".
По мнению политика, с дополнительной помощью Соединенных Штатов ВСУ смогут перейти в наступление в следующем 2025 году.
"В следующем, 2025 году, должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им [украинцам] установить огневой контроль над Крымом... Это значительно усложнит положение россиян и, надеюсь, заставит их сесть за стол переговоров", – сказал Рид.
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Сенатор призвал законодателей США принять законопроект, предусматривающий дополнительное финансирование для Украины: "Мы должны буквально дать им оружие, артиллерию и боеприпасы, чтобы выполнить работу".
Также политик предположил, что сейчас россияне перешли к тому типу войны, в котором они "намного ловчее" – речь идет о фиксированных позициях, бункерах и плотном минировании. Он заявил, что российские войска лучше подготовлены к этому, и теперь "оказывают давление" на украинцев.
Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню должна принять Палата представителей США. Лидер демократического меньшинства в палате Хаким Джеффрис призвал республиканцев вынести на голосование продление помощи Украине до 22 марта.
- Вчера представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине срочно нужно продление военной помощи США, поскольку у Сил обороны заканчиваются боеприпасы.
- Сегодня сенатор-республиканец Линдси Грэм в очередной раз поддержал оказание помощи Украине в виде беспроцентного займа. Политик надеется, что соответствующий документ будет принят Палатой представителей "в ближайшие дни, а не неделями".
- Грэм заявил, что инициирует законопроект о признании России государством – спонсором терроризма согласно законодательству США.
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