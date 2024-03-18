Сенатор: Наступление ВСУ должно быть в 2025 году, чтобы взять Крымом под огневой контроль

Джек Рид (Фото: EPA)

Глава комитета вооруженных сил Сената США, демократ Джек Рид заявил, что если парламентарии утвердят дополнительную помощь для Украины, то ее армия в оставшийся год "не кардинально" и "медленно" будет оттеснять россиян. По мнению политика, новая наступательная операция ВСУ должна быть в 2025 году: она должна позволить Украине установить огневой контроль над Крымом. Рид надеется, что это заставит РФ "сесть за стол переговоров", передает Голос Америки.

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По его словам, если американские законодатели утвердят дополнительную помощь для Украины, то ее армия "в оставшийся год будет медленно оттеснять россиян, не кардинально".

По мнению политика, с дополнительной помощью Соединенных Штатов ВСУ смогут перейти в наступление в следующем 2025 году.

"В следующем, 2025 году, должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им [украинцам] установить огневой контроль над Крымом... Это значительно усложнит положение россиян и, надеюсь, заставит их сесть за стол переговоров", – сказал Рид.

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Сенатор призвал законодателей США принять законопроект, предусматривающий дополнительное финансирование для Украины: "Мы должны буквально дать им оружие, артиллерию и боеприпасы, чтобы выполнить работу".

Также политик предположил, что сейчас россияне перешли к тому типу войны, в котором они "намного ловчее" – речь идет о фиксированных позициях, бункерах и плотном минировании. Он заявил, что российские войска лучше подготовлены к этому, и теперь "оказывают давление" на украинцев.

Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню должна принять Палата представителей США. Лидер демократического меньшинства в палате Хаким Джеффрис призвал республиканцев вынести на голосование продление помощи Украине до 22 марта.

Вчера представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине срочно нужно продление военной помощи США, поскольку у Сил обороны заканчиваются боеприпасы.