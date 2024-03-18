Сенатор: Наступ ЗСУ має бути у 2025 році, щоб взяти Крим під вогневий контроль

Джек Рід (Фото: EPA)

Голова комітету збройних сил Сенату США, демократ Джек Рід заявив, що якщо парламентарі затвердять додаткову допомогу для України, то її армія решту року "не кардинально" й "повільно" відтіснятиме росіян. На думку політика, нова наступальна операція ЗСУ має бути 2025 року: вона має дозволити Україні встановити вогневий контроль над окупованим Кримом. Рід сподівається, що це змусить РФ "сісти за стіл перемовин", передає Голос Америки.

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За його словами, якщо американські законодавці затвердять додаткову допомогу для України, то її армія "решту року повільно відтіснятиме росіян, не кардинально".

На думку політика, з додатковою допомогою від Сполучених Штатів ЗСУ зможуть перейти у наступ у наступному 2025 році.

"Наступного, 2025 року, має бути нова наступальна операція, яка, сподіваюся, дозволить їм [українцям] встановити вогневий контроль над Кримом... Це значно ускладнить становище росіян і, сподіваюся, змусить їх сісти за стіл перемовин", – сказав Рід.

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Сенатор закликав законодавців США ухвалити законопроєкт, який передбачає додаткове фінансування для України: "Ми маємо буквально дати їм зброю, артилерію та боєприпаси, щоб виконати роботу".

Також політик припустив, що зараз росіяни перейшли до того типу війни, в якому вони "набагато вправніші" – йдеться про фіксовані позиції, бункери та щільне мінування. Він заявив, що російські війська краще підготовлені до цього, і тепер "чинять тиск" на українців.

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню має ухвалити Палата представників США. Лідер демократичної меншості у палаті Хакім Джеффріс закликав республіканців винести на голосування продовження допомоги Україні до 22 березня.

Учора представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібне продовження військової допомоги США, оскільки у Сил оборони закінчуються боєприпаси.