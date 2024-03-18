Сенатор: Наступ ЗСУ має бути у 2025 році, щоб взяти Крим під вогневий контроль
Голова комітету збройних сил Сенату США, демократ Джек Рід заявив, що якщо парламентарі затвердять додаткову допомогу для України, то її армія решту року "не кардинально" й "повільно" відтіснятиме росіян. На думку політика, нова наступальна операція ЗСУ має бути 2025 року: вона має дозволити Україні встановити вогневий контроль над окупованим Кримом. Рід сподівається, що це змусить РФ "сісти за стіл перемовин", передає Голос Америки.
За його словами, якщо американські законодавці затвердять додаткову допомогу для України, то її армія "решту року повільно відтіснятиме росіян, не кардинально".
На думку політика, з додатковою допомогою від Сполучених Штатів ЗСУ зможуть перейти у наступ у наступному 2025 році.
"Наступного, 2025 року, має бути нова наступальна операція, яка, сподіваюся, дозволить їм [українцям] встановити вогневий контроль над Кримом... Це значно ускладнить становище росіян і, сподіваюся, змусить їх сісти за стіл перемовин", – сказав Рід.
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Сенатор закликав законодавців США ухвалити законопроєкт, який передбачає додаткове фінансування для України: "Ми маємо буквально дати їм зброю, артилерію та боєприпаси, щоб виконати роботу".
Також політик припустив, що зараз росіяни перейшли до того типу війни, в якому вони "набагато вправніші" – йдеться про фіксовані позиції, бункери та щільне мінування. Він заявив, що російські війська краще підготовлені до цього, і тепер "чинять тиск" на українців.
Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню має ухвалити Палата представників США. Лідер демократичної меншості у палаті Хакім Джеффріс закликав республіканців винести на голосування продовження допомоги Україні до 22 березня.
- Учора представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібне продовження військової допомоги США, оскільки у Сил оборони закінчуються боєприпаси.
- Сьогодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем вчергове підтримав надання допомоги Україні у вигляді безвідсоткової позики. Політик сподівається, що відповідний документ буде ухвалений Палатою представників "найближчими днями, а не тижнями".
- Грем заявив, що ініціює законопроєкт про визнання Росії державою – спонсором тероризму згідно з законодавством США.
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