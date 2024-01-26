Сенаторы просят сторонников Трампа убедить его не блокировать соглашение о границе

Они опасаются, что Трамп может заблокировать законопроект о границе США-Мексики еще до того, как появится текст соглашения

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Республиканцы в Сенате, выступающие за оказание помощи Украине и заключение соглашения с демократами по защите американо-мексиканской границы, просят сторонников 45 президента США Дональда Трампа убедить его, чтобы он не блокировал соглашение. Об этом сообщает The Hill.

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На этой неделе глава Республиканского политического комитета Сената Эрнст попросил коллег, поддержавших экс-президента в действующей кампании, попросить его воздержаться от критики будущего соглашения, пока законодатели не смогут ознакомиться с его деталями.

Эрнст и другие республиканцы обеспокоены тем, что Трамп заблокирует законопроект, направленный на помощь Украине и улучшение безопасности границ еще до того, как будет обнародован текст соглашения.

Сенаторы от Республиканской партии Джеймс Лендкфорд и Кевин Крамер заявили, что соглашение по безопасности границы с Мексикой, которое предусматривает продление помощи Украине, нужно заключить уже сейчас.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал скорейшее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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