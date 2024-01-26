Сенатори просять союзників Трампа переконати його не блокувати угоду про кордон

Вони побоюються, що Трамп може заблокувати законопроєкт про кордон США-Мексики ще до того, як з'явиться текст угоди

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Республіканці в Сенаті, які виступають за надання допомоги Україні та укладення угоди з демократами щодо захисту американо-мексиканського кордону, просять прихильників 45 президента США Дональда Трампа переконати його, щоб він не блокував угоду. Про це повідомляє The Hill.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Цього тижня голова Республіканського політичного комітету Сенату Ернст попросив колег, які підтримали експрезидента у чинній кампанії, попросити його утриматися від критики майбутньої угоди, поки законодавці не матимуть змоги ознайомитися з її деталями.

Ернст та інші республіканці занепокоєні тим, що Трамп заблокує законопроєкт, спрямований на допомогу Україні та покращення безпеки кордонів, ще до того, як буде оприлюднено текст угоди.

Сенатори від Республіканської партії Джеймс Лендкфорд та Кевін Крамер заявили, що угоду щодо безпеки кордону з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні, потрібно укласти вже зараз.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

Читайте також: Трампа розкритикували у республіканців за спробу зриву допомоги Україні. Той відреагував