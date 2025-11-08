Северная Корея пригрозила более агрессивными действиями после переговоров США и Сеула

В Пхеньяне отреагировали на визит Гэгсета в Южную Корею и прибытие американского авианосца в Пусан

Диктатор КНДР Ким Чен Ын (Иллюстративное фото: EPA)

8 ноября министр обороны КНДР Но Кван Чхоль пригрозил предпринять "более агрессивные действия", осудив переговоры Вашингтона и Сеула по вопросам безопасности и прибытие американского авианосца в Южную Корею, передает агентство Reuters.

Чиновник раскритиковал визит 3 ноября министров обороны США и Южной Кореи на границу между последней и КНДР и последующие переговоры чиновников в Сеуле. Северокорейский министр утверждал, что Пит Хегсет и его коллега Ан Гю-Бак договорились усилить меры сдерживания Пхеньяна и интегрировать свои ядерные и обычные вооруженные силы.

"Это яркое свидетельство и открытое, преднамеренное выражение их враждебной натуры – противостоять КНДР до конца", – завил Но.

Ранее Гегсет заявлял, что основной задачей альянса США с Сеулом будет оставаться сдерживание Северной Кореи, хотя Вашингтон рассмотрит возможность предоставить большую гибкость американским войскам на Юге для противодействия региональным угрозам.

Глава Минобороны КНДР также заявил, что визит американского авианосца USS George Washington в южнокорейский город Пусан 5 ноября после совместных воздушных учений Вашингтона и Сеула привел к эскалации напряженности на полуострове.

"Мы покажем более агрессивные действия против враждебной угрозы, руководствуясь принципом обеспечения безопасности и защиты мира с помощью мощной силы", – утверждал Но.

Военно-морские силы Южной Кореи отмечали, что американский авианосец прибыл для пополнения запасов и предоставления отпуска экипажу.

Накануне, 7 ноября, КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону моря у своего восточного побережья после того, как осудила новые санкции Штатов против северокорейских граждан и организаций, которые, по словам Вашингтона, были причастны к киберпреступным схемам по отмыванию денег.

Минобороны Южной Кореи осудило запуск ракеты, отметив, что критика КНДР относительно встречи Вашингтона и Сеула является досадной.

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что последний запуск северокорейской ракеты "не представляет непосредственной угрозы для личного состава или территории США, а также для наших союзников".