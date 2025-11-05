Трамп может встретиться с еще одним диктатором: разведка Южной Кореи заявила о планах КНДР

Ким Чен Ын и Дональд Трамп на встрече в 2019 году (Фото: EPA)

Северная Корея (КНДР) готовится к возможному саммиту на высшем уровне между ее диктатором Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, поскольку эту идею выдвинул глава Штатов во время своего недавнего визита в Азию. Об этом сообщил южнокорейский депутат Ли Сон-Квен со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Сеула (NIS), передает агентство Bloomberg.

По словам законодателя, КНДР собирала разведывательную информацию об американских чиновниках, которые за кулисами занимались дипломатией в отношении Пхеньяна.

Также северокорейский министр иностранных дел Чхве Сон Хуэй рассматривала, продолжать ли запланированный визит в Россию после того, как Трамп выразил готовность встретиться с Кимом, добавил депутат, участвовавший в закрытой встрече.

Если бы саммит Штатов и КНДР был организован в октябре, то присутствие Чхве было бы необходимым, что заставило бы чиновницу отложить визит в РФ.

Последний раз президент США встречался с диктатором в 2019 году во время своего первого срока. Во время октябрьской поездки в Азию Трамп заявил, что остается открытым к новому саммиту, но конфликту помешали разногласия в графиках, указывает Bloomberg.

"Опираясь на растущее сотрудничество с Россией и укрепление связей с Китаем, Северная Корея может попытаться улучшить отношения с США. NIS видит высокую вероятность [проведения] саммита между Северной Кореей и США", – заявил журналистам Парк Сун-Вон, другой южнокорейский депутат, который получил информацию от разведки страны.

Между тем сам Ким также оставил открытой возможность новой встречи с Трампом, хотя и настаивал, что Вашингтон и Сеул должны отменить требование, чтобы Пхеньян отказался от ядерного оружия, как предпосылку. То, что диктатор снова открыт к переговорам подчеркивает усилия КНДР по изменению ее дипломатии, чтобы узаконить свой ядерный арсенал как постоянный.

Предыдущие саммиты президента США с Кимом не убедили Северную Корею отказаться от своих ядерных амбиций. С тех пор Пхеньян расширил свои программы вооружения и стала ключевым союзником российского диктатора Владимира Путина, предоставляя поддержку Москве в войне против Украины.

Также NIS сообщила депутатам, что КНДР, вероятно, получила помощь от России для повышения точности ракет. Южнокорейское ведомство отметило, что внимательно следит за тем, не происходит ли передача чувствительных военных технологий после ряда визитов военных чиновников Пхеньяна в РФ.