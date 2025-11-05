Трамп може зустрітися з ще одним диктатором: розвідка Південної Кореї розповіла про дії КНДР

Кім Чен Ин та Дональд Трамп на зустрічі у 2019 році (Фото: EPA)

Північна Корея (КНДР) готується до можливого саміту на вищому рівні між її диктатором Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом, оскільки цю ідею висунув глава Штатів під час свого нещодавнього візиту до Азії. Про це повідомив південнокорейський депутат Лі Сон-Квен з посиланням на дані Національної розвідувальної служби Сеулу (NIS), передає агенція Bloomberg.

За словами законодавця, КНДР збирала розвідувальну інформацію про американських чиновників, які за лаштунками займалися дипломатією щодо Пхеньяну.

Також північнокорейська міністерка закордонних справ Чхве Сон Хуей розглядала, чи продовжувати запланований візит до Росії після того, як Трамп висловив готовність зустрітися з Кімом, додав депутат, який брав участь у закритій зустрічі.

Якби саміт Штатів та КНДР було організовано у жовтні, то присутність Чхве була б необхідною, що змусило б чиновницю відкласти візит до РФ.

Востаннє президент США зустрічався з диктатором у 2019 році під час свого першого терміну. Під час жовтневої поїздки до Азії Трамп заявив, що залишається відкритим до нового саміту, але конфлікти на заваді цьому стали розбіжності в графіках, вказує Bloomberg.

"Спираючись на дедалі більшу співпрацю з Росією та зміцнення зв'язків з Китаєм, Північна Корея може спробувати поліпшити відносини зі США. NIS бачить високу ймовірність [проведення] саміту між Північною Кореєю та США", – заявив журналістам Парк Сун-Вон, інший південнокорейський депутат, який отримав інформацію від розвідки країни.

Тим часом сам Кім також залишив відкритою можливість нової зустрічі з Трампом, хоча й наполягав, що Вашингтон та Сеул мають скасувати вимогу, щоб Пхеньян відмовився від ядерної зброї, як передумову. Те, що диктатор знову відкритий до переговорів підкреслює зусилля КНДР щодо зміни її дипломатії, щоби узаконити свій ядерний арсенал як постійний.

Попередні саміти президента США з Кімом не переконали Північну Корею відмовитись від своїх ядерних амбіцій. З того часу Пхеньян розширив свої програми озброєння й стала ключовим союзником російського диктатора Володимира Путіна, надаючи підтримку Москві у війні проти України.

Також NIS повідомила депутатам, що КНДР, ймовірно, отримала допомогу від Росії для підвищення точності ракет. Південнокорейське відомство зауважило, що уважно стежить за тим, чи не відбувається передання чутливих військових технологій після низки візитів військових посадовців Пхеньяну до РФ.