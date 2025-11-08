Північна Корея пригрозила агресивнішими діями після переговорів США і Сеула

У Пхеньяні зреагували на візит Гегсета до Південної Кореї та прибуття американського авіаносця до Пусану

Диктатор КНДР Кім Чен Ин (Ілюстративне фото: EPA)

8 листопада міністр оборони КНДР Но Кван Чхоль пригрозив вдатися до "агресивніших дій", засудивши переговори Вашингтона та Сеула з безпекових питань й прибуття американського авіаносця до Південної Кореї, передає агенція Reuters.

Чиновник розкритикував візит 3 листопада міністрів оборони США й Південної Кореї на кордон між останньою та КНДР і подальші переговори чиновників у Сеулі. Північнокорейський міністр стверджував, що Піт Гегсет і його колега Ан Гю-Бак змовились посилити заходи стримування Пхеньяна й інтегрувати свої ядерні й звичайні збройні сили.

"Це яскраве свідчення і відкрите, навмисне вираження їх ворожої натури – протистояти КНДР до кінця", – завив Но.

Раніше Гегсет заявляв, що основним завданням альянсу США з Сеулом залишатиметься стримування Північної Кореї, хоча Вашингтон розгляне можливість надати більшу гнучкість американським військам на Півдні для протидії регіональним загрозам.

Глава Міноборони КНДР також заявив, що візит американського авіаносця USS George Washington до південнокорейського міста Пусан 5 листопада після спільних повітряних навчань Вашингтона та Сеула призвів до ескалації напруженості на півострові.

"Ми покажемо агресивніші дії проти ворожої загрози, керуючись принципом гарантування безпеки й захисту миру за допомогою потужної сили", – стверджував Но.

Військово-морські сили Південної Кореї зазначали, що американський авіаносець прибув для поповнення запасів і надання відпустки екіпажу.

Напередодні, 7 листопада, КНДР випустила балістичну ракету у бік моря біля свого східного узбережжя після того, як засудила нові санкції Штатів проти північнокорейських громадян та організацій, які, за словами Вашингтона, були причетні до кіберзлочинних схем з відмивання грошей.

Міноборони Південної Кореї засудило запуск ракети, зазначивши, що критика КНДР щодо зустрічі Вашингтона та Сеула є прикрою.

Командування США в Індо-Тихоокеанському регіоні заявило, що останній запуск північнокорейської ракети "не становить безпосередньої загрози для особового складу або території США, а також для наших союзників".