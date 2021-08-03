UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Северный поток-2. В парламентах США и Европы призвали проложить путь Украины в ЕС и НАТО

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 07:23
Северный поток-2. В парламентах США и Европы призвали проложить путь Украины в ЕС и НАТО - Фото
Укладка Северного потока-2 по дну Балтийского моря (Фото: Axel Schmidt/Nord Stream 2)

Главы комитетов иностранных дел из парламентов США, Европы и Украины выступили с общим заявлением, раскритиковав проект российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Они видят в нем угрозу, призывают дать Украине четкую перспективу членства в ЕС и дорожную карту в НАТО в случае выполнения реформ, говорится в тексте заявления на сайте Комитета по иностранным делам Сената США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Парламентарии сожалеют о недавней немецко-американской сделке, которая позволит достроить газопровод.

Они заявляют, что СП-2 – геополитический проект, направленный на расширение влияния России в Европе за счет доминирования на энергетическом рынке. Он угрожает безопасности стран ЕС, США и Украины.

По их мнению, газопровод даст Кремлю еще один инструмент шантажа и давления на Украину – и страны Запада должны взять на себя коллективное обязательство по увеличению поддержки безопасности и обороноспособности Украины, а также работать вместе для усиления санкций против РФ.

"Мы также должны взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО. Чтобы консолидировать усилия украинского правительства по преобразованию, а также демократию и права человека в регионе, мы призываем согласовать перспективу членства в ЕС для Украины", – говорится в заявлении.

Читайте также: Северный поток-2. Преемник Меркель пригрозил России санкциями из-за Украины

Парламентарии призвали НАТО усилить сдерживание на восточном фланге от Балтийского до Черного моря. Кроме того, они ожидают от Германии четкого обязательства снизить зависимость от импортируемого из России газа и перейти к зеленой энергетике.

Они также заявили, что любые дальнейшие договоренности по Северному потоку-2 требуют консультаций в трансатлантической семье с учетом принципа противодействия злонамеренной российской агрессии.

Документ подписан главами парламентских комитетов США, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии, Великобритании, Ирландии, Польши, Украины.

Читайте также: Северный поток-2 – угроза для Украины. Почему Байден одобрил достройку трубы Путина?

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
парламенты ЕС сенат сша нато северный поток-2 газопровод
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 