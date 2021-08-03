Северный поток-2. В парламентах США и Европы призвали проложить путь Украины в ЕС и НАТО
Главы комитетов иностранных дел из парламентов США, Европы и Украины выступили с общим заявлением, раскритиковав проект российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Они видят в нем угрозу, призывают дать Украине четкую перспективу членства в ЕС и дорожную карту в НАТО в случае выполнения реформ, говорится в тексте заявления на сайте Комитета по иностранным делам Сената США.
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Парламентарии сожалеют о недавней немецко-американской сделке, которая позволит достроить газопровод.
Они заявляют, что СП-2 – геополитический проект, направленный на расширение влияния России в Европе за счет доминирования на энергетическом рынке. Он угрожает безопасности стран ЕС, США и Украины.
По их мнению, газопровод даст Кремлю еще один инструмент шантажа и давления на Украину – и страны Запада должны взять на себя коллективное обязательство по увеличению поддержки безопасности и обороноспособности Украины, а также работать вместе для усиления санкций против РФ.
"Мы также должны взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО. Чтобы консолидировать усилия украинского правительства по преобразованию, а также демократию и права человека в регионе, мы призываем согласовать перспективу членства в ЕС для Украины", – говорится в заявлении.
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Парламентарии призвали НАТО усилить сдерживание на восточном фланге от Балтийского до Черного моря. Кроме того, они ожидают от Германии четкого обязательства снизить зависимость от импортируемого из России газа и перейти к зеленой энергетике.
Они также заявили, что любые дальнейшие договоренности по Северному потоку-2 требуют консультаций в трансатлантической семье с учетом принципа противодействия злонамеренной российской агрессии.
Документ подписан главами парламентских комитетов США, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии, Великобритании, Ирландии, Польши, Украины.
- 11 июня 2021 года оператор Северного потока-2 компания Nord Stream 2 AG заявила, что строительство второй нитки Северного потока-2 завершат к концу августа 2021-го. 12 июля президент Владимир Зеленский встретился в Берлине с Меркель для обсуждения Северного потока-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины.
- 15 июля в Вашингтоне трубопровод обсуждали Меркель и президент США Джо Байден. Согласно их заявлению, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей. Зеленский упрекнул глав США и Германии в отсутствии конкретных шагов по противодействию угрозам Северного потока-2.
- 21 июля Госдеп США раскрыл подробности соглашения США и Германии по Северному потоку-2. После этого Украина заявила, что инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией о Северном потоке-2.
- Госдеп США не исключает новых санкций против СП-2. Республиканцы в Сенате угрожают Байдену блокировать назначения из-за газопровода.
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