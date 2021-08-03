Северный поток-2. В парламентах США и Европы призвали проложить путь Украины в ЕС и НАТО

Главы комитетов иностранных дел из парламентов США, Европы и Украины выступили с общим заявлением, раскритиковав проект российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Они видят в нем угрозу, призывают дать Украине четкую перспективу членства в ЕС и дорожную карту в НАТО в случае выполнения реформ, говорится в тексте заявления на сайте Комитета по иностранным делам Сената США.

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Парламентарии сожалеют о недавней немецко-американской сделке, которая позволит достроить газопровод.

Они заявляют, что СП-2 – геополитический проект, направленный на расширение влияния России в Европе за счет доминирования на энергетическом рынке. Он угрожает безопасности стран ЕС, США и Украины.

По их мнению, газопровод даст Кремлю еще один инструмент шантажа и давления на Украину – и страны Запада должны взять на себя коллективное обязательство по увеличению поддержки безопасности и обороноспособности Украины, а также работать вместе для усиления санкций против РФ.

"Мы также должны взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО. Чтобы консолидировать усилия украинского правительства по преобразованию, а также демократию и права человека в регионе, мы призываем согласовать перспективу членства в ЕС для Украины", – говорится в заявлении.

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Парламентарии призвали НАТО усилить сдерживание на восточном фланге от Балтийского до Черного моря. Кроме того, они ожидают от Германии четкого обязательства снизить зависимость от импортируемого из России газа и перейти к зеленой энергетике.

Они также заявили, что любые дальнейшие договоренности по Северному потоку-2 требуют консультаций в трансатлантической семье с учетом принципа противодействия злонамеренной российской агрессии.

Документ подписан главами парламентских комитетов США, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии, Великобритании, Ирландии, Польши, Украины.

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Марк Сировой

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