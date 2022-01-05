"Шансов у России не будет". Вблизи Крыма ВСУ отработали отражение танковой атаки

Вблизи админграницы с оккупированным Крымом украинские военные тренировались эффективно применять противотанковое вооружение в реальном бою. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил.

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"Там, где держат оборону подразделения группировки войск "Юг", шансов прорваться у РФ не будет, а настоящая победа в этой войне – не только мир на наших условиях, но и вступление Украины в ЕС и НАТО", – говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что "эффективное применение противотанкового вооружения в реальном бою на админгранице с Крымом требует постоянной и тщательной тренировки".

Разведывательное подразделение Вооруженных сил Украины отработало налет на объект условного противника вблизи админграницы с оккупированным Крымом.

15 декабря 2021 года на фоне угрозы нового вторжения России украинские военные провели противотанковые учения возле админграницы с временно оккупированным Крымом.

Харьковский бронетанковый завод впервые провел глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК для ВСУ.

Александр Матвиенко

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