UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Шансов у России не будет". Вблизи Крыма ВСУ отработали отражение танковой атаки

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 17:02
Военные учения ВС Украины (Фото – Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Вблизи админграницы с оккупированным Крымом украинские военные тренировались эффективно применять противотанковое вооружение в реальном бою. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Там, где держат оборону подразделения группировки войск "Юг", шансов прорваться у РФ не будет, а настоящая победа в этой войне – не только мир на наших условиях, но и вступление Украины в ЕС и НАТО", – говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что "эффективное применение противотанкового вооружения в реальном бою на админгранице с Крымом требует постоянной и тщательной тренировки".

  • Разведывательное подразделение Вооруженных сил Украины отработало налет на объект условного противника вблизи админграницы с оккупированным Крымом.

  • 15 декабря 2021 года на фоне угрозы нового вторжения России украинские военные провели противотанковые учения возле админграницы с временно оккупированным Крымом.

  • Харьковский бронетанковый завод впервые провел глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК для ВСУ. 
Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России ВСУ Крым военные учения вторжение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 