"Схемы": В Раде отказались дать информацию о заграничных командировках нардепов – документ

В Аппарате Верховной Рады отказались предоставить информацию о заграничных командировках всех народных депутатов в 2023 году, ведомство говорит, что такую информацию "не создает". Соответствующий запрос об этом направили журналисты проекта Радио Свобода "Схемы".

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Управление по вопросам обращений граждан ответило СМИ, что документ со сведениями о командировках содержал бы запрашиваемую информацию, которая в Аппарате ВР "не создается".

"Схемы" отмечают, что обращались в Раду с просьбой предоставить копии документов, в том числе распоряжение спикера Руслана Стефанчука относительно заграничных командировок всех нардепов, которые они осуществили в течение этого года.

Из-за большого объема данных проект предложил Раде в качестве опции предоставить возможность персонально ознакомиться с документами, отмечает СМИ.

"В ответ в Аппарате ВРУ сначала продолжили рассмотрение запроса на 20 дней – из-за необходимости собрать значительное количество данных, но впоследствии информировали, что документ, который "содержал бы запрашиваемую информацию в Аппарате Верховной Рады, не создается", – подытожили Схемы.

Проект добавляет фото документа:

30 мая журналисты Bihus.info опубликовали расследование насчет нардепа от Слуги народа Богдана Торохтия. Утверждается, что во время полномасштабной российско-украинской войны он ездил на отдых за границу, хотя сам не признает этого, а также ездит на новом авто стоимостью более 7 млн грн. 10 августа Торохтия исключили из фракции.

25 июля журналисты Слідство.info опубликовали расследование, согласно которому тогдашнего нардепа Юрия Аристова в середине июля видели в 5-звездном отеле на Мальдивах.

27 июля Верховная Рада лишила Аристова мандата. В тот же день он получил подозрение по материалам Службы безопасности и Госбюро расследований.

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