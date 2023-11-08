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"Схеми": У Раді відмовились надати інформацію про закордонні відрядження нардепів – документ

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 22:45
Фото: Верховна Рада

В Апараті Верховної Ради відмовились надати інформацію про закордонні відрядження усіх народних депутатів у 2023 році, відомство каже, що таку інформацію "не створює". Відповідний запит про це надіслали журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Управління з питань звернень громадян відповіло ЗМІ, що документ із відомостями про відрядження містив би запитувану інформацію, яка в Апараті ВР "не створюється".

Схеми зазначають, що звертались до Ради з проханням надати копії документів, зокрема розпорядження спікера Руслана Стефанчука щодо закордонних відряджень усіх нардепів, котрі ті здійснили впродовж цього року.

Через великий обсяг даних проєкт запропонував Раді як опцію надати можливість персонально ознайомитись із документами, зауважує ЗМІ.

"У відповідь в Апараті ВРУ спочатку продовжили розгляд запиту на 20 днів – через необхідність зібрати значну кількість даних, але згодом інформували, що документ, який "містив би запитувану інформацію в Апараті Верховної Ради, не створюється", – підсумували Схеми.

Проєкт додає фото документа:

Фото: Радіо Свобода

  • 30 травня журналісти Bihus.info опублікували розслідування щодо нардепа від Слуги народу Богдана Торохтія. Стверджується, що під час повномасштабної російсько-української війни він їздив на відпочинок за кордон, хоча сам не визнає цього, а також їздить на новому авто вартістю понад 7 млн грн. 10 серпня Торохтія виключили з фракції.
  • 25 липня журналісти Слідство.info опублікували розслідування, згідно з яким тодішнього нардепа Юрія Арістова в середині липня бачили у 5-зірковому готелі на Мальдівах.
  • 27 липня Верховна Рада позбавила Арістова мандата. Того ж дня він отримав підозру за матеріалами Служби безпеки й Держбюро розслідувань.

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Артем Джеріпа
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Верховна Раданардепза кордонвідрядження
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