Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 29 декабря

Самая смертоносная авиакатастрофа в Южной Корее, инаугурация нового "президента" Грузии и другие новости за 29 декабря

Авиакатастрофа в Южной Корее (Фото: ЕРА/han myung-gu)

1. Самая смертоносная авиакатастрофа в Южной Корее: из 181 человека на борту выжили только двоє. В результате авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту "Муан" в Южной Корее, погибли 179 человек. Это агентству Yonhap подтвердили в Пожарной службе страны.

2. В Канаде самолет вспыхнул при посадке в аэропорту – видео. В Канаде у пассажирского самолета возникли проблемы при посадке, часть его вспыхнула. Информации о пострадавших нет, писали журналисты CBC News.

3. В Грузии инаугурация нового главы. Зурабишвили покинула президентский дворец – видео. В парламенте Грузии прошла инаугурация нового "президента" Михаила Кавелашвили. Саломе Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец.

4. Президент Азербайджана заявил, что самолет AZAL был обстрелян с земли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет AZAL 25 декабря был обстрелян с земли и Россия могла бы извиниться, поскольку это, скорее всего, случайность.

5. ОГП: Командир 211 бригады получил новое подозрение, он задержан. Командир 211 понтонно-мостовой бригады, покрывавший издевательство над солдатами, получил новое подозрение. Он задержан, сообщили в Офисе генпрокурора.

6. Bloomberg: Польша готова помочь Украине с электроэнергией, если Фицо воплотит угрозы. Польша заявила о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Украину в случае отключения резервных поставок из Словакии, чем днями ранее угрожал премьер страны Роберт Фицо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из Польши.

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