Шість головних новин України та світу на 21:00 29 грудня

Найсмертоносніша авіакатастрофа у Південній Кореї, інавгурація нового "президента" Грузії та інші новини за 29 грудня

Авіакатастрофа у Південній Кореї (Фото: ЕРА/han myung-gu)

1. Найсмертоносніша авіакатастрофа у Південній Кореї: зі 181 людини на борту вижили лише дві. Унаслідок авіакатастрофи, що сталася в аеропорту "Муан" у Південній Кореї, загинули 179 людей. Це агентству Yonhap підтвердили у Пожежній службі країни.

2. У Канаді літак спалахнув під час посадки в аеропорту – відео. У Канаді у пасажирського літака виникли проблеми під час посадки, й частина його спалахнула. Інформації про постраждалих немає, писали журналісти CBC News.

3. У Грузії інавгурація нового глави. Зурабішвілі залишила президентський палац – відео. У парламенті Грузії відбулася інавгурація нового "президента" Михаїла Кавелашвілі. Саломе Зурабішвілі заявила, що залишить президентський палац.

4. Президент Азербайджану заявив, що літак AZAL був обстріляний із землі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак AZAL 25 грудня був обстріляний із землі й Росія могла б попросити вибачення, оскільки це, найімовірніше, випадковість.

5. ОГП: Командир 211 бригади отримав нову підозру, його затримано. Командир 211 понтонно-мостової бригади, який покривав знущання з солдатів, отримав нову підозру. Його затримано, повідомили в Офісі генпрокурора.

6. Bloomberg: Польща готова допомогти Україні з електроенергією, якщо Фіцо втілить погрози. Польща заявила про готовність збільшити експорт електроенергії в Україну у разі відключення резервного постачання зі Словаччини, чим днями раніше погрожував прем'єр країни Роберт Фіцо. Про це пише Bloomberg із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника з Польщі.

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