Президент Азербайджану заявив, що літак AZAL був обстріляний із землі

Глава Азербайджану заявив, що за три дні розслідувань не чув від Росії нічого, крім "маячних версій"

Ільхам Алієв (Фото: president.az)

Президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив, що літак AZAL 25 грудня був обстріляний із землі й Росія могла б попросити вибачення, оскільки це, швидше за все, випадковість. Про це він повідомив в інтерв'ю державним ЗМІ, повідомляє Report.

"Факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак отримав пошкодження ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив управління. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку", – сказав Алієв.

Водночас у Росії офіційно висунули версію про "вибух газового балона". Алієв зазначив, що це здивувало та засмутило Азербайджан. Крім того, це показало, що російська сторона "хоче зам'яти питання".

Президент Азербайджану заявив, що замість цього Росія могла б попросити вибачення у країни, яку вважає дружньою, визнати свою провину і донести все це до громадськості. Однак окрім "маячних версій" з боку Росії за останні три дні Азербайджан нічого не чув.

Алієв зазначив, що про "навмисний терористичний акт" не йдеться – літак був збитий випадково. І Азербайджан висунув Росії свої вимоги.

"По-перше, російська сторона має вибачитись перед Азербайджаном. По-друге, вона має визнати свою провину. По-третє, вона має покарати винних та притягнути їх до кримінальної відповідальності, а також виплатити компенсацію державі Азербайджану та постраждалим пасажирам та членам екіпажу", – сказав Алієв.

Азербайджанський лідер наголосив, що перша з умов все ж таки була виконана російським диктатором Володимиром Путіним 28 грудня Він сподівається, що решту також буде виконано.