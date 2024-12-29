Президент Азербайджана заявил, что самолет AZAL был обстрелян с земли

Глава Азербайджана заявил, что за три дня расследований не слышал от России ничего кроме "бредовых версий"

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Президент Азербайджана заявил, что самолет AZAL 25 декабря был обстрелян с земли и Россия могла бы извиниться, так как это, скорее всего, случайность. Об этом он сообщил в интервью государственным СМИ, передает Report.

"Мы четко высказали свои требования российской стороне... Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, она должна признать свою вину. В-третьих, она должна наказать виновных и привлечь их к уголовной ответственности, а также выплатить компенсацию государству Азербайджану и пострадавшим пассажирам и членам экипажа", – сказал Алиев.

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