Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 23 марта
- Россия атаковала Киев "шахедами": трое погибших, среди них – пятилетний ребенок и его отец . В ночь на 23 марта российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате чего погибли три человека, среди них – пятилетняя девочка и ее отец.
- Россия атаковала Украину 147 дронами: есть последствия в шести областях. В ночь на 23 марта российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed, украинской противовоздушной обороне удалось сбить 97 дронов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
- Третья штурмовая освободила село Надежда в Луганской области – видео, карта. Бойцы Третьей штурмовой бригады заявили об освобождении от российской оккупации села Надежда в Луганской области. В результате были возвращены три квадратных километра территории.
- У Трампа ожидают "реальный прогресс" насчет перемирия на море после встреч в Саудовской Аравии. Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии будет "реальный прогресс", особенно по прекращению огня на Черном море.
- В Одесской области произошел взрыв в здании полиции – есть погибшая, пострадали трое правоохранителей. В Одесской области произошел взрыв в здании Национальной полиции – погибла женщина, трое полицейских ранены. По данным ведомства, женщина принесла в здание пакет, вероятно, со взрывчаткой. Дело расследует СБУ.
- Суд в Турции арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Мэра Стамбула Экрема Имамоглу и 19 его сторонников арестовали по делу о "коррупции и пособничестве террористической группе". В ходе продолжающихся в Турции протестов только 21 марта задержали более 300 человек.
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