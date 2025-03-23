Шість головних новин України та світу на 22:00 23 березня
- Росія атакувала Київ "шахедами": троє загиблих, серед них – п'ятирічна дитина та її батько. У ніч проти 23 березня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками, внаслідок чого загинули троє людей, серед них – п'ятирічна дівчинка та її батько.
- Росія атакувала Україну 147 дронами: є наслідки у шести областях. У ніч проти 23 березня російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed, українській протиповітряній обороні вдалося збити 97 дронів. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
- Третя штурмова звільнила село Надія в Луганській області – відео, карта. Бійці Третьої штурмової бригади заявили про звільнення від російської окупації села Надія в Луганській області. В результаті було повернено три квадратні кілометри території.
- У Трампа очікують на "реальний прогрес" щодо перемир'я на морі після зустрічей у Саудівській Аравії. Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії буде "реальний прогрес", особливо стосовно припинення вогню на Чорному морі.
- На Одещині стався вибух у будівлі поліції – є загибла, постраждали троє правоохоронців. В Одеській області стався вибух у будівлі Національної поліції – загинула жінка, троє поліціянтів поранено. За даними відомства, жінка принесла до будівлі пакет, ймовірно, з вибухівкою. Справу розслідує СБУ.
- Суд у Туреччині заарештував мера Стамбула Екрема Імамоглу. Мера Стамбула Екрема Імамоглу та 19 його прихильників заарештували у справі про "корупцію й пособництво терористичній групі". Під час протестів, що тривають у Туреччині, тільки 21 березня затримали понад 300 осіб.
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