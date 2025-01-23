Шесть главных новостей Украины и мира по состоянию на 22:00 23 января
- Трамп об окончании войны: Спрашивайте у России, Украина готова. Президент США Дональд Трамп посоветовал обратиться в Россию с вопросом о мирном договоре и отметил, что Украина готова заключить соответствующее соглашение. Об этом политик сообщил во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
- Генсек НАТО обрадовался угрозам Трампа ввести новые пошлины и санкции против России. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал предупреждение от президента США Дональда Трампа, пригрозившего России дополнительными пошлинами и санкциями, если та не остановит войну против Украины. Об этом чиновник рассказал американскому телеканалу CNBC.
- Мобилизации студентов и преподавателей не будет. В Минобороны объяснили, как получить отсрочку Сейчас в Украине речь не идет о мобилизации студентов и преподавателей, несмотря на ширящуюся в сети информацию. Об этом сообщил министр науки и образования Оксен Лисовой.
- ВСУ: У Часова Яра россияне подожгли коллектор с телами своих военных – видео. На днях вблизи города Часов Яр Донецкой области оккупанты организовали поджог в коллекторе, вероятно, с целью скрыть следы уничтожения своего личного состава. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Луганск".
- Россияне вызвали по одному шестерых пленных ВСУ и расстреливали на глазах у побратимов. Российские военные, вероятно, снова расстреляли безоружных украинских военнопленных. Соответствующее видео распространилось в соцсетях, на него отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец.
- Россия уничтожила энергообъект в Запорожье: запустила "шахеды" и добивала ракетами. Вечером 22 января и в ночь против 23 января Россия атаковала Запорожье "шахедами" и ракетами, нанеся удар по одному и тому же энергетическому объекту. Детали ночной атаки рассказал в эфире телемарафона глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
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