Шість головних новин України та світу станом на 22:00 23 січня
- Трамп про закінчення війни: Питайте у Росії, Україна готова. Президент США Дональд Трамп порадив звернутися до Росії з питанням про мирний договір й зазначив, що Україна готова укласти відповідну угоду. Про це політик повідомив під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
- Генсек НАТО зрадів погрозам Трампа ввести нові мита та санкції проти Росії. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав попередження від президента США Дональда Трампа, котрий пригрозив Росії додатковими митами й санкціями, якщо та не зупинить війну проти України. Про це посадовець розповів американському телеканалу CNBC.
- Мобілізації студентів і викладачів не буде. В Міноборони пояснили, як отримати відстрочку. Наразі в Україні не йдеться про мобілізацію студентів і викладачів, попри інформацію, що шириться в мережі. Про це повідомив міністр науки й освіти Оксен Лісовий.
- ЗСУ: Біля Часового Яру росіяни підпалили колектор з тілами своїх військових – відео. Днями поблизу міста Часів Яр Донецької області окупанти організували підпал у колекторі, ймовірно, з метою приховати сліди знищення свого особового складу. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Луганськ".
- Росіяни викликали по одному шістьох полонених ЗСУ і розстрілювали на очах у побратимів. Російські воєнні, ймовірно, знову розстріляли беззбройних українських військовополонених. Відповідне відео поширилось у соцмережах, на нього відреагував омбудсман Дмитро Лубінець.
- Росія знищила енергооб'єкт у Запоріжжі: запустила "шахеди" і добивала ракетами. Увечері 22 січня і в ніч проти 23 січня Росія атакувала Запоріжжя "шахедами" і ракетами, завдавши удару по одному й тому ж енергетичному об’єкту. Деталі нічної атаки розповів в ефірі телемарафону очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
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