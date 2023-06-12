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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 12 июня

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 12 июня - Фото
Бойцы ВСУ в Новодаровке (Фото: Запорожская отдельная бригада ТРО/Facebook)

1. Запорожская область. Россия подорвала дамбу возле Новодаровки, наступление это не остановит – ВСУ. Российские оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но это не повлияет на наступление ВСУ, сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень (подробнее).

2. Наступление ВСУ. Украинские воины освободили поселок Сторожевое – видео и карта фронта. Украинские защитники освободили поселок Сторожевое на границе Донецкой и Запорожской областей (подробнее).

3. Украина получит еще пять батарей Patriot до конца 2024 года – глава Raytheon Technologies. Компания Raytheon Technologies планирует изготовить еще пять батарей системы противовоздушной обороны Patriot для Украины до конца 2024 года (подробнее).

4. ГУР: Завод "Крымский титан" минируют. Россияне готовят теракт с выбросом 200 тонн аммиака. Россияне минируют завод "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске и готовят террористический акт с выбросом около 200 тонн аммиака, заявили в разведке (подробнее).

5. Наступление ВСУ. Бойцы Запорожской бригады освободили поселок Новодаровка возле Гуляйполя — фото, карта. Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об освобождении поселка Новодаровка Гуляйпольского района Запорожской области (подробнее).

6. Дания направляет дополнительные боеприпасы Украине на $36 млн. Глава МИД Дании Расмуссен сказал, что это ответ на запрос Украины. Общая стоимость помощи – $36 млн (подробнее).

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Оксана Житнюк
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