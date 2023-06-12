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Шість головних новин України та світу на 19:00 12 червня

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 19:00
Шість головних новин України та світу на 19:00 12 червня - Фото
Бійці ЗСУ у Новодарівці (Фото: Запорізька окрема бригада ТРО/Facebook)

1. Запорізька область. Росія підірвала дамбу біля Новодарівки, наступ це не зупинить — ЗСУ. Російські окупанти підірвали греблю в районі Новодарівки Запорізької області, але це не вплине на наступ ЗСУ, повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень (детальніше).

2. Наступ ЗСУ. Українські воїни звільнили селище Сторожове — відео та карта фронту. Українські захисники звільнили селище Сторожове на кордоні Донецької та Запорізької областей (детальніше).

3. Україна отримає ще п'ять батарей Patriot до кінця 2024 року — глава Raytheon Technologies. Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року (детальніше).

4. ГУР: Завод "Кримський титан" мінують. Росіяни готують теракт із викидом 200 тонн аміаку. Росіяни мінують завод "Кримський титан" у тимчасово окупованому Армянську та готують терористичний акт із викидом близько 200 тонн аміаку, заявили у розвідці (детальніше).

5. Наступ ЗСУ. Бійці Запорізької бригади звільнили селище Новодарівка біля Гуляйполя — фото, карта. Запорізька окрема бригада територіальної оборони повідомила про звільнення селища Новодарівка Гуляйпільського району Запорізької області (детальніше).

6. Данія спрямовує додаткові боєприпаси Україні на $36 млн. Глава МЗС Данії Расмуссен сказав, що це відповідь на запит України. Загальна вартість допомоги — $36 млн (детальніше).

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Оксана Житнюк
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