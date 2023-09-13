Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 13 сентября

1. Севастополь встряхнули мощные взрывы: фото и видео ракетных ударов. Во временно оккупированном Россией Севастополе в ночь на 13 сентября прозвучала серия взрывов. Местные сообщали, что была атакована с воздуха Корабельная сторона города/Инкерман, где частично базируется Черноморский флот захватчиков (подробнее).

2. Атака на Севастополь. ГУР: Поражены большой десантный корабль и подводная лодка россиян. Источник LIGA.net в Главном управлении разведки сообщил, что в результате атаки на судоремонтный завод во временно оккупированном Севастополе был поврежден большой российский десантный корабль "Ростов-на-Дону" и подлодка "Минск" ВМС РФ. Впоследствии появилось фото пораженного десантного корабля (подробнее).

3. "Мардеры", танки разминирования и детекторы дронов: находящиеся в новом пакете помощи от Германии. Германия передала Украине еще две бронированные машины для разминирования Wisent 1, новую партию боевых машин пехоты Marder модификации 1A3, а также системы обнаружения дронов, беспилотники, тягачи, снаряды и другую помощь (подробнее).

4. ЕС продлил санкции против России на полгода, список сократился. Европейский союз решил продлить индивидуальные санкции против России еще на полгода до 15 марта 2024 года. Из санкционных списков исчезли четыре человека. Reuters называет имена трех из них: бывший гендиректор Ozon Александр Шульгин, владелец холдинга РБК Григорий Березкин и бывший акционер Нортгаза, российский экс-сенатор Фархад Ахмедов (подробнее).

5. Россия производит в семь раз больше боеприпасов, чем Запад – NYT. В The News York Times вышла статья, в которой утверждается, что РФ нарастила производство ракет и снарядов, несмотря на санкции Запада, введенные против российского военно-промышленного комплекса. Сейчас она производит в разы больше боеприпасов, чем союзники из НАТО, говорится в материале (подробнее).

6. Минобороны: Обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке, россияне начали штурмы. Заместитель министра обороны сообщила, что Силы обороны продолжают постепенно продвигаться на юге, имеют уже "стабильные" успехи в районе Бахмута, а в Марьинке и Авдеевке ситуация сейчас обострилась (подробнее).

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