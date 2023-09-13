Шість головних новин України та світу на 19:00 13 вересня

1. Севастополь струсонули потужні вибухи: фото та відео ракетних ударів. У тимчасово окупованому Росією Севастополі уночі проти 13 вересня пролунала серія вибухів. Місцеві повідомляли, що була атакована з повітря Корабельна сторона міста/Інкерман, де частково базується Чорноморський флот загарбників (детальніше).

2. Атака на Севастополь. ГУР: Уражено великий десантний корабель і підводний човен росіян. Джерело LIGA.net у Головному управлінні розвідки повідомило, що унаслідок атаки на судноремонтний завод у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель "Ростов-на-Дону" та підводний човен "Мінськ" ВМС РФ. Згодом з'явилось фото ураженого десантного корабля (детальніше).

3. "Мардери", танки розмінування та детектори дронів: що у новому пакеті допомоги від Німеччини. Німеччина передала Україні ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1, нову партію бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3, а також системи виявлення дронів, безпілотники, тягачі, снаряди та іншу допомогу (детальніше).

4. ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року, список скоротився. Європейський союз вирішив продовжити індивідуальні санкції проти Росії ще на пів року, до 15 березня 2024 року. Із санкційних списків зникли чотири особи. Reuters називає імена трьох із них: колишній гендиректор Ozon Олександр Шульгін, власник холдингу РБК Григорій Берьозкін і колишній акціонер Нортгазу, російський екссенатор Фархад Ахмедов (детальніше).

5. Росія виробляє усемеро більше боєприпасів, ніж Захід – NYT. У The News York Times вийшла стаття, у якій стверджується, що РФ наростила виробництво ракет і снарядів попри санкції Заходу, введені проти російського військово-промислового комплексу. Зараз вона виробляє в рази більше боєприпасів, ніж союзники з НАТО, йдеться у матеріалі (детальніше).

6. Міноборони: Загострилася ситуація в Мар’їнці та Авдіївці, росіяни почали штурми. Заступниця міністра оборони повідомила, що Сили оборони продовжують поступово просуватись на півдні, мають вже "стабільні" успіхи в районі Бахмута, а в Мар’їнці та Авдіївці ситуація наразі загострилась (детальніше).

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