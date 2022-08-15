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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 15 августа

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 15 августа - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

1. РФ НАХОДИТСЯ НА "ПРОДВИНУТОЙ СТАДИИ" ПЛАНИРОВАНИЯ ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМА НА ДОНБАССЕ — СОЮЗНИКИ. Россия находится на "продвинутой стадии" планирования псевдореферендума для аннексии временно оккупированных территорий Донбасса, сообщили в сводке разведки Великобритании (подробнее).

2. "ЗА НАШУ И ВАШУ СВОБОДУ". ЗАЛУЖНЫЙ ОБРАТИЛСЯ К СОЮЗНИКАМ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ – ВИДЕО. 15 августа, в День Войска Польского, главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный поздравил союзников с праздником и поблагодарил польский народ за оказываемую помощь Силам обороны Украины (подробнее).

3. "ПРИЗНАЮСЬ ВО ВСЕМ". ЖУРНАЛИСТЫ НАШЛИ ОККУПАНТОВ, КОТОРЫЕ УБИВАЛИ ЛЮДЕЙ ПОД КИЕВОМ: ВИДЕО. Сотрудники российского издания Важные истории идентифицировали нескольких российских оккупантов, которые воевали против Украины, в том числе во время провального для захватчиков вторжения на север страны в попытке взять Киев (подробнее).

4. ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЗБРАЛА ДВУХ ЧЛЕНОВ ВЫСШЕГО СОВЕТА ПРАВОСУДИЯ. Верховная Рада избрала членами Высшего совета правосудия Романа Маселко и Николая Мороза (подробнее).

5. РАДА ПРОДЛИЛА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА 90 ДНЕЙ. Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 21 ноября, а также согласовала продление общей мобилизации на такой же срок (подробнее).

6. РАДА ПОДДЕРЖАЛА УВЕЛИЧЕНИЕ ОБОРОННЫХ РАСХОДОВ НА 270 МЛРД ГРН. Депутаты Верховной Рады 287 голосами поддержали законопроект №7644 об увеличении расходов государственного бюджета на 270 млрд грн (подробнее).

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Вадим Ребрина
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