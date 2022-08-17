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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 17 августа

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 17 августа - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

1. РОССИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ ТУ-22М3 УДАРИЛИ РАКЕТАМИ Х-22 ПО БАЗЕ ОТДЫХА В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ – ФОТО. Рано утром 17 августа страна-оккупант Российская Федерация нанесла ракетный удар по одной из баз отдыха в Одесской области (подробнее).

2. РАМШТАЙН-5. ОСТИН СОЗВОНИЛСЯ "С ХОРОШИМ ДРУГОМ" РЕЗНИКОВЫМ, ТОТ ПОШУТИЛ О БОУЛИНГЕ В КРЫМУ. Министр обороны Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином "неотложные и долгосрочные" потребности украинских Сил обороны, которые нужно будет отработать на предстоящей, уже пятой, встрече антипутинской коалиции в формате Рамштайн (подробнее).

3. ОККУПИРОВАННАЯ КАХОВСКАЯ ГЭС РАБОТАЕТ НА 30-40% МОЩНОСТИ, РАБОТА ЗИМОЙ ПОД ВОПРОСОМ. Временно захваченная россиянами Каховская ГЭС работает на 30-40% от мощности, тремя гидроагрегатами из шести (подробнее).

4. ПРОГРЕМЕЛ СИЛЬНЫЙ ВЗРЫВ У ЛОГОВА ВРАГА В ЦЕНТРЕ ОККУПИРОВАННОГО МЕЛИТОПОЛЯ – МЭР. Мэр временно подконтрольного оккупантам Мелитополя Запорожской области Иван Федоров, который находится на свободной от россиян территории Украины, заявил о взрыве рядом с "логовом врага" в центре города (подробнее).

5. БЫВШИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОТСУДИЛИ В ПРИВАТБАНКА ГОСТИНИЦУ "МИР" В КИЕВЕ. 16 августа Верховный Суд разрешил отобрать имущество государственного ПриватБанка в пользу бывших владельцев. Речь идет об отеле "Мир" в Киеве (подробнее).

6. РЕЗНИКОВ АНОНСИРОВАЛ БОЛЬШЕ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ ОТ США И НОРВЕГИИ. Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии, написал в Twitter министр обороны Алексей Резников (подробнее).

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Вадим Ребрина
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