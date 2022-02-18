Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 февраля

1. БАЙДЕН СОБИРАЕТ ВСТРЕЧУ ЛИДЕРОВ СТРАН И НАТО ПО УКРАИНЕ. Сегодня состоится онлайн-встреча президента Джо Байдена с генеральным секретарем НАТО, лидерами Евросоюза, Британии и других стран: обсудят Украину (подробнее).

2. МИНУС $512 МЛРД. META ВЫБЫЛА ИЗ ДЕСЯТКИ САМЫХ ДОРОГИХ КОМПАНИЙ МИРА. Капитализация компании Meta с июня 2021 года упала с $1 трлн до $565 млрд по состоянию на 17 февраля. Так Meta оказалась на 11 месте по рыночной капитализации (подробнее).

3. УКРАИНЦЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВСУ ОТРАЗЯТ МАСШТАБНОЕ ВТОРЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ: ОПРОС. Украинцы верят в армию своей страны – большинство граждан не сомневаются, что Украина сможет дать отпор, если новое вторжение России произойдет. Четверть опрошенных высказали мнение, что Кремль не решится на полномасштабное нападение (подробнее).

4. УКРАИНА ОЖИДАЕТ ОТ МВФ ТРАНШ $700 МЛН. Международный валютный фонд по результатам пересмотра программы Stand-By может выделить Украине транш $700 млн. Миссия МВФ ожидается в ближайшее время (подробнее).

5. КОНЕЧНАЯ – НЬЮ-ЙОРК. ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ОГРАНИЧИВАЕТ ДВИЖЕНИЕ ИЗ-ЗА ОБСТРЕЛОВ. Донецкая железня дорога решила ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов. В связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами они будут ездить только до станции Фенольная (поселок Нью-Йорк) (подробнее).

6. НЕ ВЕРЬТЕ ФЕЙКАМ. УКРАИНА ЦЕНИТ ЖИЗНЬ КАЖДОГО И НЕ ПЛАНИРУЕТ НАСТУПЛЕНИЯ – РЕЗНИКОВ. Украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам, говорится в заявлении министра обороны Алексея Резникова (подробнее).

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Вадим Ребрина

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