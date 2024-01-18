Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 января
1. Джонсон: Помощь Украине будет только после границы с Мексикой. Много вопросов по стратегии. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что дальнейшая помощь Украине будет одобрена только после решения вопроса безопасности границы с Мексикой. По его словам, республиканцам нужны ответы на вопрос, в чем заключается конечная цель и стратегия США насчет Украины и как обеспечивается отчетность с помощью (подробнее).
2. Россия атаковала Украину 33 "шахедами" и ракетами С-300. Зафиксированы прилеты – ВСУ. Российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и зенитными управляемыми ракетами типа С-300 в ночь на 18 января. Враг запустил 33 беспилотника из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и Курской области, а также две ракеты С-300 из района Белгорода по Харьковской области (подробнее).
3. Ночные взрывы под Петербургом. Дроны ГУР атаковали нефтяной терминал россиян, есть попадания. В ночь на 18 января украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область, попав в нефтяной терминал. Об этом LIGA.net заявил собеседник в украинских спецслужбах (подробнее).
4. Румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска на границе. Подтянули тяжелую технику. Утром 18 января румынские фермеры перекрыли движение грузовиков на пункте пропуска "Халмеу – Дякове". Блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой, уточняют в Гостаможне (подробнее).
5. Данилов: Запад должен готовиться к фрагментации России. На карте появятся новые страны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Запад должен готовиться к фрагментации России, а события, происходящие в республике Башкортостан, входящей в состав РФ, — это начало этого крупного процесса, который будет разворачиваться в ближайшее время. Об этом он рассказал в видеокомментарии журналисту LIGA.net (подробнее).
6. Помощь Украине от США. Байден согласился на усиление иммиграционной политики – WSJ. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы, чтобы избежать критики и обеспечить помощь Украине (подробнее).
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