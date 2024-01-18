Шість головних новин України та світу на 19:00 18 січня

Дрони ГУР атакували нафтовий термінал під Петербургом, нічна атака "шахедами" і С-300, блокада фермерів на румунському кордоні і інші новини

Полювання на "шахеди" (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

1. Джонсон: Допомога Україні буде лише після кордону з Мексикою. Багато питань щодо стратегії. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що подальшу допомогу Україні буде схвалено лише після розв'язання питання безпеки кордону з Мексикою. За його словами, республіканцям потрібні відповіді на питання, в чому полягає кінцева мета та стратегія США щодо України та як забезпечується звітність за допомогою (детальніше).

2. Росія атакувала Україну 33 "шахедами" та ракетами С-300. Зафіксовано прильоти — ЗСУ. Російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та зенітними керованими ракетами типу С-300 у ніч проти 18 січня. Ворог запустив 33 безпілотники з району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та Курської області, а також дві ракети С-300 з району Бєлгорода по Харківській області (детальніше).

3. Нічні вибухи під Петербургом. Дрони ГУР атакували нафтовий термінал росіян, є влучання. В ніч проти 18 січня українські безпілотники атакували Ленінградську область, влучивши у нафтовий термінал. Про це LIGA.net заявив співрозмовник в українських спецслужбах (детальніше).

4. Румунські фермери знову заблокували пункт пропуску на кордоні. Підтягнули важку техніку. Зранку 18 січня румунські фермери перекрили рух вантажівок на пункті пропуску "Халмеу – Дякове". Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою, уточнюють у Держмитниці (детальніше).

5. Данілов: Захід має готуватися до фрагментації Росії. На мапі з'являться нові країни. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Захід має готуватися до фрагментації Росії, а події, які наразі відбуваються у республіці Башкортостан, що входить до складу РФ, — це початок цього великого процесу, який розгортатиметься найближчим часом. Про це він розповів у відеокоментарі журналістові LIGA.net (детальніше).

6. Допомога Україні від США. Байден погодився на посилення імміграційної політики – WSJ. Американська газета The Wall Street Journal пише, що президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, яку вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні (детальніше).

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