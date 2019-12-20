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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 20 декабря

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 20 декабря - Фото
20.12.2019, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ВЛАСТЬ ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ ИГОРНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ. В парламенте провалилось голосование по игорному бизнесу. Депутаты от власти намекают, что за провалом стоит лобби "игровых автоматов". Не хотите играть по прозрачным правилам - будем по-другому, сказала власть. Силовикам дали команду до конца дня закрыть абсолютно все залы игровых автоматов по стране (подробнее).

2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОКИДАЕТ ЕВРОСОЮЗ. Парламент Великобритании поддержал план премьер-министра Бориса Джонсона о выходе страны из ЕС. Правительство рассчитывает, что он станет законом в январе, и Великобритания сможет 31 января 2020 года покинуть Евросоюз, если согласие даст Европарламент. Затем начнется переходный период в 11 месяцев, во время которого Великобритания будет сохранять экономические отношения с ЕС и продолжит следовать его правилам (подробнее).

3. ОБЫСКИ У ЖУРНАЛИСТОВ В ОДЕССЕ. Утром детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками на одесский телеканал Думская ТВ, работников канала, по словам журналистов, не пускали на работу и не давали снимать происходящее. Обыски связаны с расследованием о возможных злоупотреблениях членов областного совета, которые в 2018 году якобы неправомерно продали нежилые помещения. Следствие считает, что документы о продаже могут находится в редакции, поскольку у фирмы-покупателя помещений и канала Думская ТВ одни и те же собственники (подробнее).

4. ГРИВНЯ - МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ТЕМПАМ УКРЕПЛЕНИЯ. По данным Bloomberg, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 19%. Укрепление гривни превзошло ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%. По мнению аналитиков, укрепление гривни способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины (подробнее).

5. НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ АТАКИ НА ЗДАНЕИ ФСБ В МОСКВЕ. 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров, который устроил стрельбу у офиса ФСБ в Москве, занимался спортивной стрельбой и общался, по словам его матери, с "какими-то арабами". В это время в нескольких километрах от офиса ФСБ, в Кремле, президент РФ Владимир Путин принимал участие в торжественном вечере в честь спецслужбы. У следствия есть свидетельства очевидцев, что Манюров во время атаки якобы выкрикивал лозунги Исламского государства (подробнее).

6. В КИЕВЕ ЗАПРЕТИЛИ ФЕЙЕРВЕРКИ. Киевсовет запретил в столице проведение феерверков, салютов и других развлекательных мероприятий с использованием пиротехники на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины. Также установлены места, где запрещено проводить массовые акции: Аллея Героев Небесной сотни и улица Трехсвятительская в границах Стены памяти погибших Героев (подробнее).

Читайте также главный текст этого дня: Давайте спасать журналистику. Вот пять проблем и пять решений #Медиагигиена

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