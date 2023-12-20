Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 20 декабря

Ночная атака "шахедами" и С-300, опрос об "отставке" Залужного, нового финансирования для Украины от США до конца 2023-го, вероятно, не будет

Охота на шахеды (Фото - Анатолий Штефан, Facebook)

1. Россия ударила по Украине 19 дронами Shahed-136 и ракетами С-300. Зафиксировано три прилета. Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами типа С-300 в ночь на 20 декабря. 18 из 19 дронов удалось сбить (подробнее).



2. Лидеры Сената США выпустили заявление о помощи Украине. До 2024 года ее не примут. Лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате США Чак Шумер и Митч Макконнелл заявили, что новый пакет военной и финансовой помощи Украине не будет принят до конца 2023 года (подробнее).

3. Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной Раде. Президент Владимир Зеленский назначил своего представителя в Верховной Раде – им стала нардеп от Слуги народа Галина Михайлюк (подробнее).

4. Большинство украинцев против отставки Залужного, 43% верят в "трение" с Зеленским – опрос. Подавляющее большинство украинцев выступает против отставки главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Об этом свидетельствуют данные нового опроса КМИС (подробнее).

5. Мобилизация и реестр. ВСУ объяснили, когда ТЦК перестанут раздавать повестки на улицах. Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что когда в Украине полноценно заработает электронный реестр военнообязанных, военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов) перестанут раздавать повестки в общественных местах (подробнее).

6. Зеленский пообещал миллион FPV-дронов в 2024 году. Министр объявил план по БПЛА на будущее. Министр по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин назвал планы по производству дронов на 2024 год. Он подчеркнул, что уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц (подробнее).

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