Шість головних новин України та світу на 19:00 20 грудня

Нічна атака "шахедами" і С-300, опитування про "відставку" Залужного, нового фінансування для України від США до кінця 2023-го, ймовірно, не буде

Полювання на шахеди (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

1. Росія вдарила по Україні 19 дронами Shahed-136 і ракетами С-300. Зафіксовано три прильоти. Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 і ракетами типу С-300 у ніч проти 20 грудня. 18 із 19 дронів вдалося збити (детальніше).



2. Лідери Сенату США випустили заяву щодо допомоги Україні. До 2024 року її не ухвалять. Лідери демократичної більшості та республіканської меншості в Сенаті США Чак Шумер і Мітч Макконнелл заявили, що новий пакет військової та фінансової допомоги Україні не буде ухвалений до кінця 2023 року (детальніше).

3. Зеленський призначив свого нового представника у Верховній Раді. Президент Володимир Зеленський призначив свого представника у Верховній Раді – ним стала нардепка від Слуги народу Галина Михайлюк (детальніше).

4. Більшість українців проти відставки Залужного, 43% вірять у "тертя" із Зеленським — опитування. Переважна більшість українців виступає проти відставки головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це свідчать дані нового опитування КМІС (детальніше).

5. Мобілізація та реєстр. ЗСУ пояснили, коли ТЦК перестануть роздавати повістки на вулицях. Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що коли в Україні повноцінно запрацює електронний реєстр військовозобов'язаних, військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) перестануть роздавати повістки у громадських місцях (детальніше).

6. Зеленський пообіцяв мільйон FPV-дронів у 2024 році. Міністр оголосив план щодо БпЛА на майбутнє. Міністр з питань стратегічних галузей Олександр Камишін назвав плани виробництва дронів на 2024 рік. Він наголосив, що вже в грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць (детальніше).

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