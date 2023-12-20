Зеленський призначив свого нового представника у Верховній Раді

Це заступниця голови Комітету з правоохоронної діяльності

Галина Михайлюк (Фото: Верховна Рада)

Президент Володимир Зеленський призначив свого представника у Верховній Раді – ним стала нардепка від Слуги народу Галина Михайлюк. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

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"Призначити Михайлюк Галину Олегівну представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)", – йдеться у документі.

Михайлюк є заступницею голови Комітету з питань правоохоронної діяльності та членкинею делегації в Парламентській асамблеї НАТО.

Також нардепка є співголовою депутатських груп із міжпарламентських зв'язків з Японією та Австралією, заступницею голів груп зі зв'язків зі США, Великою Британією, Норвегією, Канадою та Сінгапуром.

Ще вона входить до комісії з правової реформи при президентові.

Михайлюк є докторкою юридичних наук.

Нардепка голосувала за проєкт закону №5655 про містобудування, який критикує місцева влада та активісти (детальніше читайте тут).

7 грудня на сайті глави держави було опубліковано указ про звільнення тодішнього представника президента у Раді Федора Веніславського. Той назвав причиною свого звільнення з посади високу зайнятість військовими проєктами.

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