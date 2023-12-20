Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной Раде

Это заместитель председателя Комитета по правоохранительной деятельности

Галина Михайлюк (Фото: Верховная Рада)

Президент Владимир Зеленский назначил своего представителя в Верховной Раде – им стала нардеп от Слуги народа Галина Михайлюк. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

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"Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", – говорится в документе.

Михайлюк является заместителем председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и членом делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Также нардеп является сопредседателем депутатских групп по межпарламентским связям с Японией и Австралией, заместителем глав групп по связям с США, Великобританией, Норвегией, Канадой и Сингапуром.

Еще она входит в комиссию по правовой реформе при президенте.

Михайлюк является доктором юридических наук.

Нардеп голосовала за проект закона №5655 о градостроительстве, который критикуют местные власти и активисты (более подробно читайте здесь).

7 декабря на сайте главы государства был опубликован указ об увольнении тогдашнего представителя президента в Раде Федора Вениславского. Тот назвал причиной своего увольнения с должности высокую занятость военными проектами.

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