Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной Раде
Президент Владимир Зеленский назначил своего представителя в Верховной Раде – им стала нардеп от Слуги народа Галина Михайлюк. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.
"Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", – говорится в документе.
Михайлюк является заместителем председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и членом делегации в Парламентской ассамблее НАТО.
Также нардеп является сопредседателем депутатских групп по межпарламентским связям с Японией и Австралией, заместителем глав групп по связям с США, Великобританией, Норвегией, Канадой и Сингапуром.
Еще она входит в комиссию по правовой реформе при президенте.
Михайлюк является доктором юридических наук.
Нардеп голосовала за проект закона №5655 о градостроительстве, который критикуют местные власти и активисты (более подробно читайте здесь).
- 7 декабря на сайте главы государства был опубликован указ об увольнении тогдашнего представителя президента в Раде Федора Вениславского. Тот назвал причиной своего увольнения с должности высокую занятость военными проектами.
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