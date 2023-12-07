Веніславський назвав причину свого звільнення: Не встигаю, обговорювали це із Зеленським

Веніславський заявив LIGA.net, що обговорював своє звільнення із Зеленським кілька днів тому

Федір Веніславський (Фото: пресслужба Слуги народу)

Народний депутат Федір Веніславський назвав причиною свого звільнення з посади представника президента у Верховній Раді високу зайнятість військовими проєктами. Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.

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За його словами, питання звільнення він обговорював із президентом Володимиром Зеленським кілька днів тому.

Він зазначив, що зайнятий кількома суто військовими проєктами, через що часто доводиться бувати біля лінії фронту.

"Відповідно, не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента", — заявив Веніславський.

7 грудня на сайті глави держави було опубліковано указ про звільнення Веніславського.

Нещодавно Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Національної гвардії.

19 листопада замість Тетяни Остащенко новим командувачем Медичних сил ЗСУ призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.

Президент звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки, той обіймав посаду майже два роки.

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