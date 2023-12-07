Вениславский назвал причину своего увольнения: Не успеваю, обсуждали это с Зеленским
Народный депутат Федор Вениславский назвал причиной своего увольнения с должности представителя президента в Верховной Раде высокую занятость военными проектами. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.
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По его словам, вопрос увольнения он обсуждал с президентом Владимиром Зеленским несколько дней назад.
Он отметил, что занят несколькими чисто военными проектами, из-за чего часто приходится бывать возле линии фронта.
"Соответственно, не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента", — заявил Вениславский.
7 декабря на сайте главы государства был опубликован указ об увольнении Вениславского.
- Недавно Зеленский уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией.
- 19 ноября вместо Татьяны Остащенко новым командующим Медицинскими силами ВСУ назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.
- Президент уволил заместителя главы Службы внешней разведки, тот занимал должность почти два года.
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