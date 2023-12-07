Вениславский назвал причину своего увольнения: Не успеваю, обсуждали это с Зеленским

Вениславский заявил LIGA.net, что обсуждал свое увольнение с Зеленским несколько дней назад

Федор Вениславский (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Народный депутат Федор Вениславский назвал причиной своего увольнения с должности представителя президента в Верховной Раде высокую занятость военными проектами. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

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По его словам, вопрос увольнения он обсуждал с президентом Владимиром Зеленским несколько дней назад.

Он отметил, что занят несколькими чисто военными проектами, из-за чего часто приходится бывать возле линии фронта.

"Соответственно, не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента", — заявил Вениславский.

7 декабря на сайте главы государства был опубликован указ об увольнении Вениславского.

Недавно Зеленский уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией.

19 ноября вместо Татьяны Остащенко новым командующим Медицинскими силами ВСУ назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

Президент уволил заместителя главы Службы внешней разведки, тот занимал должность почти два года.

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