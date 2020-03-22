Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 22 марта

1. БАНКИ МЕНЯЮТ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЗ-ЗА КАРАНТИНА. Украинская банковская система перестроила свою работу из-за коронавируса SARS-CoV-2 и карантина, введенного в стране с 17 марта по 3 апреля, чтобы сдержать распространение COVID-19 (подробнее).



2. ВОЕННЫЕ ВЫШЛИ ПАТРУЛИРОВАТЬ УЛИЦЫ ВМЕСТЕ С ПОЛИЦИЕЙ. Патрулирование усиленных нарядов Военной службы правопорядка совместно с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии проводится в рамках мер по борьбе с расширением коронавирусной инфекции (подробнее).

3. В СТОЛИЦЕ ХОРВАТИИ ПРОИЗОШЛО ДВА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ДЕНЬ. Около половины седьмого утра в Загребе 22 марта произошло землетрясение магнитудой 5,3, второй толчок зарегистрировали через полчаса. Несколько человек тяжело травмированы, повреждено много зданий и автомобилей, некоторые части города временно обесточены, прекращено водоснабжение (подробнее).

4. В ИТАЛИИ ОСТАНОВЯТ РАБОТУ БОЛЬШИНСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ. Премьер-министр Италии Конте заявил, что весь бизнес, кроме жизненно необходимого, должен прекратить работу из-за эпидемии коронавирусной инфекции (подробнее).

5. ИСПАНИЯ СТАЛА ТРЕТЬЕЙ В МИРЕ ПО ЧИСЛУ ЗАБОЛЕВШИХ И УМЕРШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА. По данным испанского Минздрава, количество погибших в стране от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1725, зафиксировано 28 572 случая заболевания. Больше заболевших и умерших только в Китае и в Италии (подробнее).

6. БЕЛАРУСЬ РЕШИЛА НЕ ЭВАКУИРОВАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН ИЗ ДРУГИХ СТРАН. Президент Александр Лукашенко отказался эвакуировать граждан Беларуси, уехавших после объявления о пандемии (подробнее).

Читайте также:

Как глобальный карантин и пандемия изменили нашу жизнь. 20 историй

Концерты, театры и музеи – все ушли в онлайн из-за коронавируса. Где их смотреть?

Возраст и симптомы умерших от коронавируса в Италии: отчет эпидемиологов