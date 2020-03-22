Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 22 марта

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 22 марта - Фото
22.03.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. БАНКИ МЕНЯЮТ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЗ-ЗА КАРАНТИНА. Украинская банковская система перестроила свою работу из-за коронавируса SARS-CoV-2 и карантина, введенного в стране с 17 марта по 3 апреля, чтобы сдержать распространение COVID-19 (подробнее).

2. ВОЕННЫЕ ВЫШЛИ ПАТРУЛИРОВАТЬ УЛИЦЫ ВМЕСТЕ С ПОЛИЦИЕЙ. Патрулирование усиленных нарядов Военной службы правопорядка совместно с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии проводится в рамках мер по борьбе с расширением коронавирусной инфекции (подробнее).

3. В СТОЛИЦЕ ХОРВАТИИ ПРОИЗОШЛО ДВА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ДЕНЬ. Около половины седьмого утра в Загребе 22 марта произошло землетрясение магнитудой 5,3, второй толчок зарегистрировали через полчаса. Несколько человек тяжело травмированы, повреждено много зданий и автомобилей, некоторые части города временно обесточены, прекращено водоснабжение (подробнее).

4. В ИТАЛИИ ОСТАНОВЯТ РАБОТУ БОЛЬШИНСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ. Премьер-министр Италии Конте заявил, что весь бизнес, кроме жизненно необходимого, должен прекратить работу из-за эпидемии коронавирусной инфекции (подробнее).

5. ИСПАНИЯ СТАЛА ТРЕТЬЕЙ В МИРЕ ПО ЧИСЛУ ЗАБОЛЕВШИХ И УМЕРШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА. По данным испанского Минздрава, количество погибших в стране от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1725, зафиксировано 28 572 случая заболевания. Больше заболевших и умерших только в Китае и в Италии (подробнее).

6. БЕЛАРУСЬ РЕШИЛА НЕ ЭВАКУИРОВАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН ИЗ ДРУГИХ СТРАН. Президент Александр Лукашенко отказался эвакуировать граждан Беларуси, уехавших после объявления о пандемии (подробнее).

Читайте также:

Как глобальный карантин и пандемия изменили нашу жизнь. 20 историй

Концерты, театры и музеи – все ушли в онлайн из-за коронавируса. Где их смотреть?

Возраст и симптомы умерших от коронавируса в Италии: отчет эпидемиологов

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
главное за день
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 