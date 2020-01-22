Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 22 января

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В ДАВОСЕ. ВСЕ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ. Во вторник, 21 января, в швейцарском Давосе стартовал юбилейный 50-й Всемирный экономический форум. В течение четырех дней на полях форума выступят лидеры ведущих стран и организаций мира. Президент Владимир Зеленский уже произнес свою речь. LIGA.net ведет хронику форума.

2. РЕЙТИНГ ДЕМОКРАТИЙ: В УКРАИНЕ - ГИБРИДНЫЙ РЕЖИМ. Украина поднялась на шесть мест в рейтинге "Индекс демократии 2019" британского издания The Economist, заняв 78 место и попав в категорию гибридных режимов. Украина получила 5,9 баллов из 10 возможных, ей не хватило 0,11 для того, чтобы оказаться в категории несовершенных демократий. По сравнению с прошлым годом результат улучшился на 0,2 балла (подробнее).

3. РАСШИФРОВКУ ЧЕРНЫХ ЯЩИКОВ BOEING ХОТЯТ ПРОВЕСТИ В ИРАНЕ. Правительство Ирана планирует проводить расшифровку черных ящиков самолета Boeing 737, сбитого 8 января в Тегеране, своими силами на территории Ирана. Там уточнили, что готовы обратиться за помощью к другим странам только в случае, если группе по расследованию не удастся самостоятельно расшифровать информацию (подробнее).

4. ГБР ОТКАЗАЛОСЬ РАССЛЕДОВАТЬ ВОЗМОЖНУЮ ПОДДЕЛКУ УЛИК ПРОТИВ ДУГАРЬ. Госбюро расследований отказалось открывать уголовное производство по заявлению адвокатов подозреваемой в деле Шеремета Яны Дугарь о фальсификации доказательств против нее. Адвокат Дугарь говорит, что в ГБР мотивировали отказ тем, что "не увидели признаков преступления", хотя это, по словам адвоката, может быть установлено только в результате определенной проверки. Защитники Дугарь подали жалобу в суд (подробнее).

5. УКРАИНЦЫ НЕ ПРОТИВ ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ "В КОНВЕРТАХ". Согласно опросу Центра Разумкова, 59,8% наемных работников согласились бы работать официально, но при этом часть зарплаты получать неофициально - "в конверте". Социологи объясняют это тем, что из-за частых изменений законодательства и повышения налогов правительство стимулирует "теневые" отношения (подробнее).

6. "ПОЙМАЛИ" НА СБЫТЕ ПОРНО. УКРАИНКА ОТСУДИЛА У ПОЛИЦИИ 270 000 ГРН. Суд обязал МВС выплатить веб-модели, зарабатывающей онлайн-шоу для взрослых, 270 000 гривен за нанесенный ущерб. Полиция пыталась привлечь ее к ответственности за создание и распространение порнографии. Однако судьи решили, что трансляцию в режиме реального времени сцен сексуального характера нельзя считать изготовлением порнографии, и обязали МВД возместить женщине моральный и материальный ущерб (подробнее).

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