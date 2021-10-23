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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 23 октября

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 23 октября - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ НОВЫЙ СУТОЧНЫЙ РЕКОРД ВАКЦИНАЦИИ – ПРИВИЛИ ПОЧТИ 290 000 ЧЕЛОВЕК. Всего за сутки 22 октября привито 289 468 человек, это новый суточный рекорд. С начала недели прививки получили 1,2 млн человек (подробнее).

2. КАБМИН ПЕРЕВОДИТ НИКОЛАЕВСКУЮ И РОВЕНСКУЮ ОБЛАСТИ В КРАСНУЮ ЗОНУ КАРАНТИНА. Николаевская и Ровенская области перейдут в красную зону карантина из-за COVID-19 с 26 октября 2021 года (подробнее).

3. СКИДКА НА ТРАНЗИТ ГАЗА. ЧТО УКРАИНА ПРЕДЛОЖИЛА РОССИИ И ЕВРОПЕ: ДЕТАЛИ. Украина готова прокачивать дополнительно 55 млрд кубометров газа в Европу сверх 40 млрд кубометров, которые Газпром покупает согласно транзитному контракту. Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны 22 октября (подробнее).

4. СУДЕБНАЯ РЕФОРМА РАЗБЛОКИРОВАНА: СОВЕТ СУДЕЙ ВЫБРАЛ КАНДИДАТОВ В ЭТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. В Центре противодействия коррупции заявили, что двое из делегированных кандидатов "имеют сомнительную репутацию и очевидно не соответствуют критериям добропорядочности" (подробнее).

5. ВЕНЕДИКТОВА ПРОДАВЦАМ И ПОКУПАТЕЛЯМ ПОДДЕЛЬНЫХ COVID-СЕРТИФИКАТОВ: ВАС НАЙДУТ, Я ОБЕЩАЮ. Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль уголовные дела о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и обещает методично доводить их до приговоров (подробнее).

6. ТУРЦИЯ ВЫДВОРЯЕТ ПОСЛОВ 10 ЗАПАДНЫХ СТРАН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов десяти стран из-за призывов освободить из тюрьмы турецкого активиста Османа Кавалы (подробнее).

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Вадим Ребрина
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