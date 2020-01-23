Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 23 января

1. НА ЭТОМ ЭТАПЕ DEUTSCHE BAHN НЕ ПЛАНИРУЕТ УПРАВЛЯТЬ УКРЗАЛІЗНИЦЕЙ. Специалисты немецкой компании собираются консультировать и поддерживать УЗ в предпринимательских и технических вопросах. Об этом в Германии сказали, отвечая на вопрос по поводу заявления премьер-министра Алексея Гончарука о передаче УЗ в управление Deutsche Bahn на 10 лет. В DB утверждают, что именно об этом говорится в меморандуме, подписанном 22 января в Давосе. Также, по информации немецкой компании, в начале февраля в Киев прибудет член правления DB, ответственный за вопросы инфраструктуры, Рональд Пофалла. Он подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с УЗ (подробнее).

2. БРИТАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ОКОНЧАТЕЛЬНО ОДОБРИЛ BREXIT. Согласно принятому законопроекту, Великобритания покинет Европейский союз 31 января. Палата общин отвергла все предложенные ранее Палатой лордов поправки к законопроекту. Законопроект также утвердила королева Великобритании. На следующей неделе соглашение о Brexit с британской стороны подпишет Джонсон, со стороны ЕС - президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. На 29 января запланировано заседание Европарламента, на котором ожидается ратификация соглашения со стороны ЕС (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ ОБ ОБМЕНЕ ЛЮДЬМИ ПО ДВУМ СПИСКАМ. Украина проводит переговоры об освобождении удерживаемых граждан, которые находятся на временно оккупированной территории и в России. С РФ, по словам президента, ведется разговор "об обмене украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, который находятся на территории России". Также Зеленский заявил, что перечень установленных лиц будет дополняться (подробнее).

4. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ УБЕРЕТ ТРИЗУБ ИЗ ПОСОБИЯ ПО ЭКСТРЕМИЗМУ. Такое решение в контртеррористическом управлении британской полиции приняли после встречи с сотрудниками МИД Великобритании, а также представителями украинского посольства. "Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть", - говорится в заявлении полиции. Посольство Украины в Великобритании заявляет, что это решение является результатом "работы украинских дипломатов и многочисленных обращений украинцев".

5. КАБМИН ИЗМЕНИТ НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Весной этого года в правительстве планируют сделать налоговое законодательство более справедливым. По словам премьера, систему налогообложения нужно пересмотреть и упростить. Архитектуру изменений обещают представить позже. Также, по словам премьера, Кабмин планирует продолжать валютную либерализацию (подробнее).

6. МИНЗДРАВ НАЗВАЛ СРЕДНИМ РИСК ПОЯВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ НОВОГО ВИРУСА. Однако для более точных оценок пока не хватает данных о самом вирусе. По словам и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина, такой же риск инфицирования установлен и для путешествующих в Ухань. По его словам, вместе с Госпогранслужбой самолеты из Китая будут принимать и санитарно-карантинные подразделения. Дополнительных средств досмотра не вводят, но пассажиров и экипаж будут опрашивать на предмет плохого самочувствия (подробнее).

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