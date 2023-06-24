Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 24 июня

1. РОССИЯ УДАРИЛА РАКЕТАМИ ПО ДНЕПРОУ, КИЕВУ, ХАРЬКОВУ И ДРУГИМ ГОРОДАМ, РАЗРУШЕНЫ ДОМА – ФОТО, ВИДЕО. Несмотря на якобы "попытку госпереворота" в России, армия страны-террориста продолжила методически бить по Украине ракетами (подробнее).

2. ПУТИН НАЗВАЛ ДЕЙСТВИЯ ПРИГОЖИНА "ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ И УДАРОМ В СПИНУ". ПРИКАЗАЛ ПРИДУШИТЬ БУНТ ВАГНЕРА. Российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлением по поводу "военного мятежа" главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина, назвав его "изменой России" (подробнее).

3. ЗАЛУЖНЫЙ: РФ ЗАПУСТИЛА НОЧЬЮ 51 РАКЕТУ Х-101, Х-22 И "КАЛИБР". ПРИЛЕТЫ В ДНЕПРЕ И КРИВОМ РОГЕ. Российские оккупанты ночью запустили по Украине около 50 ракет Х-101, Х-22 и "Калибр", 41 цель сбила противовоздушная оборона (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ О "ВОЕННОМ МЯТЕЖЕ" ПРИГОЖИНА: ПУТИН БАРРИКАДИРУЕТСЯ ОТ ТЕХ, КОГО САМ И ВООРУЖИЛ. Президент Владимир Зеленский прокомментировал "мятеж" главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина и заявил, что диктатор Владимир Путин сейчас баррикадируется в Москве от тех, кого сам вооружил (подробнее).

5. ПРИГОЖИН ЗАЯВИЛ О ДВИЖЕНИИ ВАГНЕРА НА МОСКВУ. ГУР: ГОРОД ГОТОВЯТ К ОСАДЕ, СВОЗЯТ ТЕХНИКУ. Украинская военная разведка заявила, что Кремль готовит Москву к осаде на фоне "военного мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным (подробнее).

6. СПЕЦСЛУЖБЫ УКРАИНЫ: ПУТИН СБЕЖАЛ ИЗ МОСКВЫ. ТРЕК БОРТА №1 НА FLIGHTRADAR. По данным Flightradar, в 14:16 из московского аэропорта "Внуково" вылетел правительственный Ил-96-300ПУ (RA-96022). Борт следует в сторону Валдая, где находится резиденция диктатора Владимира Путина (подробнее).

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