Залужный: РФ запустила 51 ракету Х-101, Х-22 и "Калибр". Прилеты в Днепре и Кривой Роге
Российские оккупанты ночью запустили по Украине около 50 ракет Х-101, Х-22 и "Калибр", 41 цель сбила противовоздушная оборона. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.
По его словам, 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспийского моря.
Восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3 выпустили девять ракет Х-22 с севера, востока и юга.
Из Черного моря россияне ударили двумя ракетами "Калибр". Также были запущены два дрона-камикадзе Shahed-136.
Противовоздушная оборона сбила все 40 ракет Х-101/Х-555, один "Калибр" и два "шахеда".
Ракеты Х-22, которые украинская ПВО пока не способна сбивать, были направлены на Днепр и Кривой Рог.
- Прошлой ночью была аналогичная атака россиян: оккупанты запустили 13 ракет по военному аэродрому, но все они были уничтожены.
- Спикер ВС ВСУ Игнат объяснил, почему ракеты долетели в Хмельницкую область.
- Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей Patriot для Украины.
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