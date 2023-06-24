Залужный: РФ запустила 51 ракету Х-101, Х-22 и "Калибр". Прилеты в Днепре и Кривой Роге

Российские оккупанты ночью запустили по Украине около 50 ракет Х-101, Х-22 и "Калибр", 41 цель сбила противовоздушная оборона. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

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По его словам, 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспийского моря.

Восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3 выпустили девять ракет Х-22 с севера, востока и юга.

Из Черного моря россияне ударили двумя ракетами "Калибр". Также были запущены два дрона-камикадзе Shahed-136.

Противовоздушная оборона сбила все 40 ракет Х-101/Х-555, один "Калибр" и два "шахеда".

Ракеты Х-22, которые украинская ПВО пока не способна сбивать, были направлены на Днепр и Кривой Рог.

Прошлой ночью была аналогичная атака россиян: оккупанты запустили 13 ракет по военному аэродрому, но все они были уничтожены.

Спикер ВС ВСУ Игнат объяснил, почему ракеты долетели в Хмельницкую область.

Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей Patriot для Украины.

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