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Залужный: РФ запустила 51 ракету Х-101, Х-22 и "Калибр". Прилеты в Днепре и Кривой Роге

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2023, 10:29
Залужный: РФ запустила 51 ракету Х-101, Х-22 и
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Российские оккупанты ночью запустили по Украине около 50 ракет Х-101, Х-22 и "Калибр", 41 цель сбила противовоздушная оборона. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

По его словам, 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспийского моря.

Восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3 выпустили девять ракет Х-22 с севера, востока и юга.

Из Черного моря россияне ударили двумя ракетами "Калибр". Также были запущены два дрона-камикадзе Shahed-136.

Противовоздушная оборона сбила все 40 ракет Х-101/Х-555, один "Калибр" и два "шахеда". 

Ракеты Х-22, которые украинская ПВО пока не способна сбивать, были направлены на Днепр и Кривой Рог. 

Читайте также: Россия ударила ракетами по Днепру, Киеву, Харькову и другим, разрушены дома – фото, видео

Дмитрий Гриниченко
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войнапворакетный ударкривой рогднепрВалерий ЗалужныйкалибрТу-22М3Ту-95МСХ-22Х-101
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