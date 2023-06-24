Залужний: РФ запустила вночі 51 ракету Х-101, Х-22 та "Калібр". Прильоти у Дніпрі та Кривому Розі

Російські окупанти вночі запустили по Україні близько 50 ракет Х-101, Х-22 і "Калібр", 41 ціль збила протиповітряна оборона. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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За його словами, 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із району Каспійського моря.

Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22М3 випустили дев'ять ракет Х-22 із півночі, сходу та півдня.

З Чорного моря росіяни вдарили двома ракетами "Калібр". Також було запущено два дрони-камікадзе Shahed-136.

Протиповітряна оборона збила всі 40 ракет Х-101/Х-555, один "Калібр" та два "шахеди".

Ракети Х-22, які українська ППО поки що не здатна збивати, були спрямовані на Дніпро та Кривий Ріг.

Минулої ночі була аналогічна атака росіян: окупанти запустили 13 ракет по військовому аеродрому, але всі вони були знищені.

Спікер ПС ЗСУ Ігнат пояснив, чому ракети долетіли до Хмельницької області.

Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей Patriot для України.

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