Залужний: РФ запустила вночі 51 ракету Х-101, Х-22 та "Калібр". Прильоти у Дніпрі та Кривому Розі
Російські окупанти вночі запустили по Україні близько 50 ракет Х-101, Х-22 і "Калібр", 41 ціль збила протиповітряна оборона. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
За його словами, 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із району Каспійського моря.
Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22М3 випустили дев'ять ракет Х-22 із півночі, сходу та півдня.
З Чорного моря росіяни вдарили двома ракетами "Калібр". Також було запущено два дрони-камікадзе Shahed-136.
Протиповітряна оборона збила всі 40 ракет Х-101/Х-555, один "Калібр" та два "шахеди".
Ракети Х-22, які українська ППО поки що не здатна збивати, були спрямовані на Дніпро та Кривий Ріг.
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