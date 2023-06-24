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Залужний: РФ запустила вночі 51 ракету Х-101, Х-22 та "Калібр". Прильоти у Дніпрі та Кривому Розі

Этот материал также доступен на русском
24.06.2023, 10:29
Залужний: РФ запустила вночі 51 ракету Х-101, Х-22 та
Валерій Залужний (Фото: ОП)

Російські окупанти вночі запустили по Україні близько 50 ракет Х-101, Х-22 і "Калібр", 41 ціль збила протиповітряна оборона. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

За його словами, 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із району Каспійського моря.

Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22М3 випустили дев'ять ракет Х-22 із півночі, сходу та півдня.

З Чорного моря росіяни вдарили двома ракетами "Калібр". Також було запущено два дрони-камікадзе Shahed-136.

Протиповітряна оборона збила всі 40 ракет Х-101/Х-555, один "Калібр" та два "шахеди".

Ракети Х-22, які українська ППО поки що не здатна збивати, були спрямовані на Дніпро та Кривий Ріг.

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Дмитро Гриниченко
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