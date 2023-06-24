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Шість головних новин України та світу на 19:00 24 червня

Этот материал также доступен на русском
24.06.2023, 19:00
Шість головних новин України та світу на 19:00 24 червня - Фото
Євгеній Пригожин (скріншот)

1. РОСІЯНИ ВДАРИЛИ РАКЕТАМИ ПО ДНІПРУ, КИЄВУ, ХАРКОВУ ТА ІНШИХ МІСТАХ, ЗРУЙНОВАНО БУДИНКИ – ФОТО, ВІДЕО. Попри нібито "спробу держперевороту" в Росії, армія країни-терориста продовжила методично бити по Україні ракетами (докладніше).

2. ПУТІН НАЗВАВ ДІЇ ПРИГОЖИНА "ЗРАДОЮ ТА УДАРОМ У СПИНУ". НАКАЗАВ ПРИДУШИТИ БУНТ ВАГНЕРА. Російський диктатор Володимир Путін виступив із заявою щодо "військового заколоту" ватажка терористичної групи Вагнера Євгенія Пригожина, назвавши його "зрадою Росії" (докладніше).

3. ЗАЛУЖНИЙ: РФ ЗАПУСТИЛА ВНОЧІ 51 РАКЕТУ Х-101, Х-22 ТА "КАЛІБР". ПРИЛЬОТИ У ДНІПРІ ТА КРИВОМУ РОЗІ. Російські окупанти вночі запустили по Україні близько 50 ракет Х-101, Х-22 і "Калібр", 41 ціль збила протиповітряна оборона (докладніше).

4. ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО "ВІЙСЬКОВИЙ ЗАКОЛОТ" ПРИГОЖИНА: ПУТІН БАРИКАДУЄТЬСЯ ВІД ТИХ, КОГО САМ І ОЗБРОЇВ. Президент Володимир Зеленський прокоментував "заколот" ватажка терористів Вагнера Євгена Пригожина і заявив, що диктатор Володимир Путін зараз барикадується в Москві від тих, кого сам і озброїв (докладніше).

5. ПРИГОЖИН ЗАЯВИВ ПРО РУХ ВАГНЕРА НА МОСКВУ. ГУР: МІСТО ГОТУЮТЬ ДО ОБЛОГИ, ЗВОЗЯТЬ ТЕХНІКУ. Українська військова розвідка заявила, що Кремль готує Москву до облоги на тлі "військового заколоту" терористів групи Вагнера на чолі з Євгенієм Пригожіним (докладніше).

6. СПЕЦСЛУЖБИ УКРАЇНИ: ПУТІН ВТІК ІЗ МОСКВИ. ТРЕК БОРТУ №1 НА FLIGHTRADAR. За даними Flightradar, о 14:16 із московського аеропорту "Внуково" вилетів урядовий Іл-96-300ПУ (RA-96022). Борт прямує у бік Валдая, де міститься резиденція диктатора Володимира Путіна (докладніше).

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Вадим Ребрина
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