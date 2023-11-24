UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 24 ноября

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 24 ноября - Фото
403714074_692518523061229_7193174320901681518_n

1. Генштаб: Россия наступает по фронту от востока до юга, ВСУ держатся под Херсоном — карта. Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового, за сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы противника (детальнее).

2. США тайно передали Украине устройства, которые должны защитить энергетику от атак РФ.  Укрэнерго с помощью официальных лиц США тайно импортировал изготовленное по заказу оборудование Cisco, предназначенное для противостояния российским кибератакам против энергетики. О "спецоперации" энергетиков рассказывается в статье CNN (детальнее).

3. В Киеве арестовали владельца строительной компании за попытку подкупить Кубракова. Высший антикоррупционный суд в пятницу, 24 ноября, арестовал бенефициара киевской компании Ситигазсервис Сергея Копыстыру по подозрению в попытке подкупить вице-премьер-министра, министра инфраструктуры Александра Кубракова. Он якобы предложил вице-премьеру 2% от площади будущего объекта стоимостью 170 млн грн в обмен на сохранение действия договоров между Укркоммунобслуживанием и Ситигазсервисом (детальнее).

4. Зеленский поручил подготовить решения по мобилизации, демобилизации и ТЦК. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и поручил подготовить решение о мобилизации, демобилизации и ТЦК. Ранее стало известно, что Минобороны намерено комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы) (детальнее).

5. ХАМАС начал выпускать заложников: Таиланд подтвердил освобождение 12 своих граждан. Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин подтвердил освобождение 12 граждан Таиланда, которые удерживались террористами ХАМАС в секторе Газа. Также сегодня вступило в силу прекращение огня в секторе Газа, во время которого ХАМАС обещал выпускать от 10 до 15 израильтян в день (детальнее).

6. WP: РФ хочет построить подводный туннель под Крымским мостом. Ведет переговоры с Китаем. Россия якобы хочет построить туннель под Крымским мостом и ведет переговоры с китайскими компаниями. Как пишут в медиа, разведка Украины перехватила переговоры российских и китайских бизнесменов, которые обсуждают секретные планы по строительству подводного туннеля, чтобы защитить Керченский мост от украинских атак (детальнее).

Читайте также главные публикации дня на LIGA.net:

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 