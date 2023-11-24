Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 24 ноября
1. Генштаб: Россия наступает по фронту от востока до юга, ВСУ держатся под Херсоном — карта. Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового, за сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы противника (детальнее).
2. США тайно передали Украине устройства, которые должны защитить энергетику от атак РФ. Укрэнерго с помощью официальных лиц США тайно импортировал изготовленное по заказу оборудование Cisco, предназначенное для противостояния российским кибератакам против энергетики. О "спецоперации" энергетиков рассказывается в статье CNN (детальнее).
3. В Киеве арестовали владельца строительной компании за попытку подкупить Кубракова. Высший антикоррупционный суд в пятницу, 24 ноября, арестовал бенефициара киевской компании Ситигазсервис Сергея Копыстыру по подозрению в попытке подкупить вице-премьер-министра, министра инфраструктуры Александра Кубракова. Он якобы предложил вице-премьеру 2% от площади будущего объекта стоимостью 170 млн грн в обмен на сохранение действия договоров между Укркоммунобслуживанием и Ситигазсервисом (детальнее).
4. Зеленский поручил подготовить решения по мобилизации, демобилизации и ТЦК. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и поручил подготовить решение о мобилизации, демобилизации и ТЦК. Ранее стало известно, что Минобороны намерено комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы) (детальнее).
5. ХАМАС начал выпускать заложников: Таиланд подтвердил освобождение 12 своих граждан. Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин подтвердил освобождение 12 граждан Таиланда, которые удерживались террористами ХАМАС в секторе Газа. Также сегодня вступило в силу прекращение огня в секторе Газа, во время которого ХАМАС обещал выпускать от 10 до 15 израильтян в день (детальнее).
6. WP: РФ хочет построить подводный туннель под Крымским мостом. Ведет переговоры с Китаем. Россия якобы хочет построить туннель под Крымским мостом и ведет переговоры с китайскими компаниями. Как пишут в медиа, разведка Украины перехватила переговоры российских и китайских бизнесменов, которые обсуждают секретные планы по строительству подводного туннеля, чтобы защитить Керченский мост от украинских атак (детальнее).
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