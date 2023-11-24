Шість головних новин України та світу на 19:00 24 листопада

1. Генштаб: Росія наступає фронтом від сходу до півдня, ЗСУ тримаються під Херсоном – карта. Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового, за добу на фронті сталося 64 бойові зіткнення. На лівому березі Дніпра в Херсонській області ЗСУ утримують плацдарм, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили супротивника (детальніше).

2. США таємно передали Україні пристрої, які мають захистити енергетику від атак РФ. Укренерго за допомогою офіційних осіб США таємно імпортував виготовлене на замовлення обладнання Cisco, яке призначене для протистояння російським кібератакам проти енергетики. Про "спецоперацію" енергетиків розповідається в статті CNN (детальніше).

3. У Києві заарештували власника будівельної компанії за спробу підкупити Кубракова. Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 24 листопада, заарештував бенефіціара київської компанії Сітігазсервіс Сергія Копистиру за підозрою у спробі підкупити віцепрем'єр-міністра, міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Він нібито запропонував віцепрем'єру 2% від площі майбутнього об'єкта вартістю 170 млн грн в обмін на збереження дії договорів між Укркомунобслуговуванням і Сітігазсервісом (детальніше).

4. Зеленський доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК. Раніше стало відомо, що Міноборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати) (детальніше).

5. ХАМАС почав випускати заручників: Таїланд підтвердив визволення 12 своїх громадян. Прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін підтвердив звільнення 12 громадян Таїланду, які утримувалися терористами ХАМАС у секторі Гази. Також сьогодні набуло чинності припинення вогню в секторі Гази, під час якого ХАМАС обіцяв випускати від 10 до 15 ізраїльтян на день (детальніше).

6. WP: РФ хоче збудувати підводний тунель під Кримським мостом. Веде переговори з Китаєм. Росія нібито хоче збудувати тунель під Кримським мостом і веде переговори з китайськими компаніями. Як пишуть у медіа, розвідка України перехопила переговори російських і китайських бізнесменів, які обговорюють секретні плани щодо будівництва підводного тунелю, щоб захистити Керченський міст від українських атак (детальніше).

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