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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 31 января

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 31 января - Фото
31.01.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. УКРАИНА И БРИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ГОД НАЧНУТ ПЕРЕГОВОРЫ О ВИЗОВОМ РЕЖИМЕНа вопрос, стоит ли украинцам  ожидать либерализации визовой политики или безвиза, британский посол не ответила, назвав безвиз "не политическим вопросом, а вопросом безопасности границ" (подробнее).

2. ПЕВЦУ СЮТКИНУ ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД В УКРАИНУВысказывался о "целесообразности" оккупации Крыма в эфире одного из телеканалов РФ. Сам Сюткин заявил, что "не собирался въезжать" (подробнее).

3. ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТЛОЖИЛ ДЕЛО СУРКИСОВ И ПРИВАТБАНКА. Причина - замена одного из ответчиков с Министерства финансов на Кабинет министров (подробнее).

4. ПОМПЕО СКАЗАЛ, ЧТО РФ И ДАЛЕЕ БУДЕТ ПОД САНКЦИЯМИ. Возможность снятия появится только после того,как восстановится территориальная целостность. Помимо того, глава Госдепа подчеркнул, что США никогда не признают аннексию Крыма и поддерживают движение Украины в НАТО и ЕС (подробнее).  

5. ГАЗПРОМ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ТРАНЗИТ НА 2% БОЛЬШЕ. Транзит может обойтись более чем в $7 млрд за пять лет. При этом если России нужно будет поставить больше оговоренного в контракте объема, стоимость прокачки вырастет максимально на 45% (подробнее).

6. ПЛЕНКИ ГОНЧАРУКА СМОНТИРОВАНЫ У "ЖУРНАЛИСТА-РАССЛЕДОВАТЕЛЯ". По данным ZN, уже на утро после появления видео президент Владимир Зеленский получил оперативную справку от СБУ о том, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube (подробнее).  

Читайте также главный текст дня: Фильм на русском в автобусе. Шесть причин, почему водитель и депутат неправы

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