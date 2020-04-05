Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 4 апреля

1. КОРОНАВИРУС. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ О СИТУАЦИИ В МИРЕ. По состоянию на утро 5 апреля, в мире 1 202 403 человека заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 246 638, умерли 64 729 (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО УКРАИНЕ. По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заразился 1251 человек. За минувшие сутки подтверждены 156 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 25 пациентов, зафиксированы 32 летальных случая (подробнее).

3. КАРАНТИН. КАБМИН НАЗВАЛ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ И ПОКАЗАЛ – КАК В МИРЕ: ИНФОГРАФИКА. В Украине за нарушение правил карантина во время эпидемии COVID-19, согласно ст. 325 УК, действует штраф от 17 000 до 51 000 грн или лишение свободы на срок до 3 лет (подробнее).

4. ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ ОХВАТИЛ 20 ГА, В ЭПИЦЕНТРЕ ПОВЫСИЛСЯ УРОВЕНЬ РАДИАЦИИ. Пожар в Чернобыльской зоне охватил 20 гектаров, а в целом распространился почти на 100 га. По словам и.о. главы ГЭИ, в центре пожара радиация выше нормы (подробнее).

5. КОРОНАВИРУС. ТРАМП ПРОГНОЗИРУЕТ САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ НЕДЕЛИ И МНОГО СМЕРТЕЙ В США. Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам готовиться к двум самым тяжелым неделям эпидемии коронавируса и спрогнозировал рост смертности. Он пообещал выделить наиболее пострадавшим штатам больше медицинских средств и помощь военных (подробнее).

6. В ОДЕССЕ ПОЛИЦИЯ ЖЕСТКО ЗАДЕРЖАЛА ВЛАДЕЛЬЦА КАФЕ ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА: ВИДЕО. В Одессе сотрудники полиции жестко задержали владельца кафе на набережной, которое торговало чаем, кофе и продуктами питания на вынос. Полицейские объяснили свои действия тем, что владелец нарушил правила карантина и отказывался прекратить торговлю (подробнее).

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