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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 4 июня

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 4 июня - Фото
Главное за день

1. ПОДОЛЯК: СОВОКУПНЫЕ ПОТЕРИ РОССИИ – 80 000 УБИТЫМИ И РАНЕНЫМИ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия потеряла в войне против Украины 80 000 человек убитыми и ранеными (подробнее).

2. АРМИЯ РФ МЕДЛЕННО ПРОДВИГАЕТСЯ НА ДОНБАССЕ И БРОСИЛА РЕЗЕРВЫ В СЕВЕРОДОНЕЦК – ГЕНШТАБ ВСУ. Армия РФ неудачно штурмовала на Славянском направлении и бросила резервы в Северодонецк, в целом темпы ее продвижения на Донецком направлении являются низкими, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ (подробнее).

3. ОККУПАНТЫ ОБСТРЕЛЯЛИ СВЯТОГОРСКУЮ ЛАВРУ. ГОРИТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВСЕХСВЯТСКИЙ СКИТ. Российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата в Донецкой области. В результате загорелось деревянное здание Всехсвятского скита (подробнее).

4. РОССИЯ ОБСТРЕЛЯЛА ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ НИКОЛАЕВА. ТРОЕ ПОГИБШИХ. Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева. На 15:00 известно о трех погибших (подробнее).

5. ПРИЗЫВ НЕ УНИЖАТЬ РОССИЮ УНИЖАЕТ ФРАНЦИЮ: КУЛЕБА ОТВЕТИЛ НА СЛОВА МАКРОНА О ШАНСЕ ДЛЯ РФ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы президента Франции Эмманюэля Макрона не "унижать" Россию, когда боевые действия в Украине прекратятся и за дело возьмутся дипломаты, только унижает Францию (подробнее).

6. НЕДООЦЕНИЛИ РЕШИМОСТЬ УКРАИНЫ: РАЗВЕДКА США ПЕРЕСМАТРИВАЕТ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. Американская разведка довольно точно спрогнозировала вторжение России в Украину, но при этом недооценила "решимость к сопротивлению" в самой Украине. В связи с этим спецслужбы США намерены пересмотреть свои методики анализа и включить в них дополнительные факторы (подробнее).

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Вадим Ребрина
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