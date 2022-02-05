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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 5 февраля

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 19:17
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 5 февраля - Фото

1. КИТАЙ ВСЛЕД ЗА РФ ОБВИНИЛ НАТО В "ЭКСПАНСИИ". СТОЛТЕНБЕРГ ОБСТОЯТЕЛЬНО ОПРОВЕРГЛидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин выступили с совместным заявлением, в котором выступили против дальнейшей "экспансии" НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью MSNBC ответил, что это не "экспансия", а успех демократии и свободный выбор стран (подробнее).

2. BLOOMBERG ОШИБОЧНО ЗАЯВИЛ О НАЧАЛЕ НОВОГО ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУАмериканское информационное агентство Bloomberg "ошибочно сообщило" о "начавшемся" новом вторжении России в Украину. Через полчаса в агентстве извинились за ошибку и удалили заголовок (подробнее). 

3. БРИТАНИЯ РЕШИЛА УДВОИТЬ СВОЙ ВОЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ В ЭСТОНИИ – ПОСОЛ. Великобритания в феврале может отправить в Эстонию дополнительный контингент военнослужащих, удвоив количество своих войск в стране. Об этом сообщил британский посол в Эстонии Росс Аллен (подробнее).

4. НКРЭКУ ПРИНЯЛА НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг на экстренном заседании 4 февраля приняла ряд ограничительных мер, направленных на преодоление профицита на рынке электроэнергии и стабилизации цен (подробнее). 

5. "ХАРЬКОВ – ЭТО УКРАИНА". ТЫСЯЧИ ХАРЬКОВЧАН ВЫШЛИ НА МАРШ ЕДИНСТВА – ВИДЕО.  В Харькове прошел Марш единства – люди вышли на акцию, чтобы продемонстрировать проукраинскую позицию (подробнее).

6. ЭРДОГАН И ЕГО СУПРУГА ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА ОМИКРОН-ВАРИАНТ КОРОНАВИРУСА. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине получили позитивные тесты на коронавирус варианта омикрон. Эрдоган несколько дней будет работать из дома (подробнее). 

Читайте также текст дня: Быть женой бедуина. Как киевлянка почти 20 лет живет в Египте

Сергей Бережной
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